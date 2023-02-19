快訊

「廣播天后」陳麗秋暴瘦剩33公斤今辭世 女兒慟：別叫我節哀

T1聯盟／天母大亂鬥！網驚哈孝遠怎麼超冷靜 原來是這原因

蘇貞昌首次表態！ 力挺「他」當下任總統

思科本季展望優於預期 法人看好兩檔網通股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

網通大廠思科（Cisco）上季財報、本季財測雙雙優於預期，法人指出，雖然資料中心需求下滑，但私有雲、物聯網需求強勁，400G 交換器訂單持續增加，建議布局啟碁（6285）、中磊（5388）等企業級無線產品為主相關個股。

思科公布2023年第2季（2022年11月至2023年1月）財報，營收年增7%至136 億美元，高於市場預期1%，主要受惠零組件供應改善，縮短整體交貨時間，帶動網路交換器及無線路由器在內網通產品出貨量增加，通路商庫存亦顯著下降。

投顧法人分析，思科占比約五成的網通產品，上季營收年增14%優於平均，主要拜Catalyst 9000、Meraki等園區級交換器，以及Catalyst 8000等企業級路由器貢獻，資料中心交換器持續略微下滑，但400G交換器Nexus 9000訂單仍然強勁。

占比約一成的互聯網單季營收13 億美元，年減 1%，主要受光纖業務下滑影響，僅剩Cisco 8000持續成長；占比25%的服務營收34億美元、年增2%；Collaboration 業務則年減10%至9.6億美元。

思科預期本季營收將年增 11%至13%，優於市場預期的 6%，調整後每股盈餘 0.96至0.98 美元，高於市場預期0.89 元，基於供應鏈緩解，大量未交訂單使展望能見度提高，公司上修全年財測，營收年增率由4.5%至6.5%上修至9%至10.5%。

法人表示，為體現萬物聯網環境，Wi-Fi升級將不可或缺，思科上季無線通訊產品成長率仍維持高檔，顯現設備升級仍將持續且為產業及公司成長動能之一，雖然資料中心需求下滑，但400G交換器訂單持續增加，可逢低布局以企業級無線產品為主的相關台廠。

營收 思科

延伸閱讀

名人找個家／曾振順買房 長抱致勝

NBA／灌籃大賽看好誰奪冠？歐尼爾點名G聯盟扣將麥克朗

思科撤出俄羅斯一年 大量商品仍在該國市場流通

iPad、Macbook面板技術開發步調不停歇 瑞信看好2廠受惠

相關新聞

美光「優離」羨煞同行？他曝裁員潮現況嘆可怕 籲1部門新鮮人別去

美光台中廠近日傳裁員潮，祭出自願離職「優離」方案，給出總計9個月的補助，消息一出，同行也不乏有羨慕的聲音傳出。不過，一名網友就在Dcard分享身邊學長遭遇裁員的現況...

科技移民夢／台積電工程師赴美淘晶就為「這件事」 曝異鄉震撼教育

一年多前，台積電在廠區招聘，祭出雙倍薪資、醫療保險、教育津貼等誘人福利，還可體驗美國生活，工程師津津樂道不用適應新文化，就能到美國工作，何樂不為？ 美國是下一個全球半導體產業的主戰場，台積電赴美設廠備受矚目。去年11月，上百名工程師攜家帶眷，打包著一堆堆比人高的紙箱赴美，四個多月來也面臨前所未有的衝擊，包括美國物價高、台積薪水不是高薪。本報獨家專訪這些遠赴異鄉的工程師，記錄這場淘「晶」的科技移民夢。

MWC來了 概念股躍投資亮點

世界行動通訊大會（MWC）將於2月27日在西班牙巴塞隆納展開，5G、6G、沉浸式體驗、金融科技成焦點。台廠聯發科、宏達電...

MWC新技術上秀 資安題材熱

進入後疫情時代，過去因疫情停辦或縮小規模的MWC，今年因疫情趨緩擴大展出規模，主辦單位預估，有來自200個國家與地區，超...

全球車用晶片四強 啟動大擴產

英飛凌、瑞薩、德州儀器（TI）、Rapidus等車用晶片廠均啟動蓋新晶圓廠計畫，業界估四家業者擴產投入的金額上看250億...

聯電否認赴日設新廠

根據彭博資訊，日刊工業新聞未引述消息來源報導，台灣晶圓代工廠聯電考慮投資5,000億日圓（約新台幣1,154億元），在日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦