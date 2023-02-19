思科本季展望優於預期 法人看好兩檔網通股

網通大廠思科（Cisco）上季財報、本季財測雙雙優於預期，法人指出，雖然資料中心需求下滑，但私有雲、物聯網需求強勁，400G 交換器訂單持續增加，建議布局啟碁（6285）、中磊（5388）等企業級無線產品為主相關個股。

思科公布2023年第2季（2022年11月至2023年1月）財報，營收年增7%至136 億美元，高於市場預期1%，主要受惠零組件供應改善，縮短整體交貨時間，帶動網路交換器及無線路由器在內網通產品出貨量增加，通路商庫存亦顯著下降。

投顧法人分析，思科占比約五成的網通產品，上季營收年增14%優於平均，主要拜Catalyst 9000、Meraki等園區級交換器，以及Catalyst 8000等企業級路由器貢獻，資料中心交換器持續略微下滑，但400G交換器Nexus 9000訂單仍然強勁。

占比約一成的互聯網單季營收13 億美元，年減 1%，主要受光纖業務下滑影響，僅剩Cisco 8000持續成長；占比25%的服務營收34億美元、年增2%；Collaboration 業務則年減10%至9.6億美元。

思科預期本季營收將年增 11%至13%，優於市場預期的 6%，調整後每股盈餘 0.96至0.98 美元，高於市場預期0.89 元，基於供應鏈緩解，大量未交訂單使展望能見度提高，公司上修全年財測，營收年增率由4.5%至6.5%上修至9%至10.5%。

法人表示，為體現萬物聯網環境，Wi-Fi升級將不可或缺，思科上季無線通訊產品成長率仍維持高檔，顯現設備升級仍將持續且為產業及公司成長動能之一，雖然資料中心需求下滑，但400G交換器訂單持續增加，可逢低布局以企業級無線產品為主的相關台廠。