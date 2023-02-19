下游硬體廠下半年復甦可期 法人看好六檔

科技大廠最新展望大多預期，下半年個人電腦、智慧手機、伺服器出貨量可望復甦，鑒於股價已反映多數負面因素，法人看好緯創（3231）、緯穎、廣達、嘉澤、金像電、技嘉等利潤率擴大、營業利益成長、 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 較高個股。

投顧法人指出，英特爾、超微預估今年PC市場恐衰退8%至10%，其中，上半年需求疲弱、下半年復甦，多數供應鏈亦評估，第1季為全年谷底，第2季僅溫和反彈，第4季前出貨量難恢復年增，因此下修全年需求為年減11%，但明年出貨量將隨換機需求復甦轉為成長。

在智慧手機方面，高通、三星、聯發科預期通路庫存去化將延續至上半年底，下半年可望恢復正常水位，法人維持今年全年年智慧手機出貨量年減5.7%至11.9億支不變，其中， 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 手機出貨量6.7億支。

法人分析，安卓陣營第2季將隨新機推出，呈現溫和復甦，雖然庫存調整已逾一年，但通膨與景氣逆風仍將限縮需求成長；iPhone需求亦因總經不確定性，保守估計今年出貨量約2.29億支，較去年略減。

伺服器成長趨勢不變，超微預期今年資料中心營收將受惠市占率擴大，持續成長；英特爾評估上半年全球伺服器市場將年減、下半年恢復成長，與超微資料中心營收展望類似。

此外，去年第3季以來美國雲端服務提供業者（CSP）營收成長減速，預期未來數季將持續放緩，就資本支出展望而言，META今年自340至370億美元下修至300至330億美元，谷歌則預估年持平，兩者低於市場共識3%至7%，且市場下修今年主要CSP業者資本支出成長率預估至持平。

隨人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、ChatGPT、自動駕駛等應用推出，預期伺服器需求持續成長，加上英特爾、超微上半年推出新平台，法人維持今年伺服器出貨量年增2%預估值，並看好2024年成長增速。