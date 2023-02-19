美光「優離」羨煞同行？他曝裁員潮現況嘆可怕 籲1部門新鮮人別去

美光（Micron Technology）台中廠近日傳裁員潮，祭出自願離職「優離」方案，給出總計9個月的補助，消息一出，同行也不乏有羨慕的聲音傳出。不過，一名網友就在Dcard分享身邊學長遭遇裁員的現況，也直言若瞄準的是產線部門，「其實蠻可怕的」。

原PO表示過去曾待過台積產線PE（產品工程師），自認產線沒什麼技能可以帶出來，對新鮮人而言，若僅從事一年左右可能沒差，被資遣還能拿錢投資自己；但若是對待了3至5年的人而言，基本上定型了，真的會頗有壓力。原PO也分享，身邊就有學長原本要結婚，卻因這波裁員直接暫緩，更遑論已經買車買房的人，認為這波裁員潮「真的還蠻硬」。

原PO直言，在這波冷凍潮下，台積收人也回歸先前標準，對曾從台積出走去美光的產線人，若沒有人背書，要再回去真的超級難，更示警想進科技業的新鮮人「能不要去產線就別去」，中年被裁員，沒什麼技能真的很危險。

貼文一出，多數網友不看好這次的科技業裁員潮，「這只是剛開始⋯」、「其他家也正開始效仿要跟風裁員了吧」、「這波沒雷曼兄弟慘，這波是慢慢來的，溫水煮青蛙的」、「我比較怕上一波買房買在高點的⋯被裁員會想不開⋯」、「確實，產線仔背著被裁員的標籤去面試，壓力也是超大」、「自尊心高的人被裁員，可能心理要調適很久，其實說真的對新鮮人年紀小還可以，對35以上的人，可能時間不能拉太長就需要找到工作」。

不過仍有網友認為，產線人員還是保有其市場，「台灣很多半導體工廠也是需要產線的人才啊！或是廠商也需要具備工廠的知識。雖然累跟賽，但不會沒地方去的！」

過來人也給出建議，提醒還是要更新自身的技能，平時的積累也相當重要，「腳麻自己選的也沒辦法吧，台積產線就跟吸鴉片一樣，越陷越深腳越麻，拿的錢多但學的技能少⋯但錢又真香，走不掉也不想學新技能，最後就是腳麻任公司宰割」、「美光被裁員以後就找不到工作，只能代表平常真的過太爽了，或者是你能力不夠，之前只是運氣好爬到那個位置而已」。