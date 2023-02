記憶體低迷 麥格理：不好的記憶快到盡頭 5月迎市況分水嶺

記憶體產業依然低迷,但麥格理證券給予記憶體產業的註記是「不好的記憶將來到盡頭」(Bad memories will be soon over),指出在減產成果發酵、電子新品推出等情況下,記憶體景氣有望迎來拐點,宜待市況撲朔迷離、尚待沉澱醞釀之時,搶先布局,給予南亞科(2408)「買進」評等,目標價68元。

消費性電子需求疲弱,加上晶片生產鏈加快庫存去化,記憶體面臨供過於求的壓力,記憶體產業變成買方市場,麥格理預期首季合約價格會低於市場預期,出現逾兩成的滑落,惟較去年第4季下滑三成來得佳。

麥格理指出,未來三個月將有數項因素逐漸發酵,5月會是產業市況改變的分水嶺。首先,晶圓產能在過去兩個月砍單後,減產效果可在第2季發揮。再來,英特爾的新伺服器處理器Sapphire Rapids將於5月量產,有助推動超大規模企業對於伺服器更新的需求。

另一方面,iPhone 15 Pro系列的DRAM容量會由上一代的6GB升級到8GB。還可留意的是,記憶體廠庫存高峰已落在今年首季,第2季合約議價情況將可望回歸常態水準,意即價格下行幅度有望放緩。

中長期來看,記憶體產業將受惠於人工智慧相關應用的規格升級商機。麥格理分析,人工智慧發展的需求會擴大高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory,HBM)的市場。

從投資布局的角度來看,麥格理指出,根據歷史經驗,買進記憶體股的最佳時時機並不是景氣循環正上升時,而是在復甦步調仍處在霧裡看花的階段;現階段,隨記憶體廠陸續減產、產業龍頭營運轉差、以及終端需求延續逾一年後,記憶體產業或已準備好迎來新一波景氣上行。