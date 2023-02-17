記憶體低迷 麥格理：不好的記憶快到盡頭 5月迎市況分水嶺

記憶體產業依然低迷，但麥格理證券給予記憶體產業的註記是「不好的記憶將來到盡頭」（Bad memories will be soon over），指出在減產成果發酵、電子新品推出等情況下，記憶體景氣有望迎來拐點，宜待市況撲朔迷離、尚待沉澱醞釀之時，搶先布局，給予南亞科（2408）「買進」評等，目標價68元。

消費性電子需求疲弱，加上晶片生產鏈加快庫存去化，記憶體面臨供過於求的壓力，記憶體產業變成買方市場，麥格理預期首季合約價格會低於市場預期，出現逾兩成的滑落，惟較去年第4季下滑三成來得佳。

麥格理指出，未來三個月將有數項因素逐漸發酵，5月會是產業市況改變的分水嶺。首先，晶圓產能在過去兩個月砍單後，減產效果可在第2季發揮。再來，英特爾的新伺服器處理器Sapphire Rapids將於5月量產，有助推動超大規模企業對於伺服器更新的需求。

另一方面，iPhone 15 Pro系列的DRAM容量會由上一代的6GB升級到8GB。還可留意的是，記憶體廠庫存高峰已落在今年首季，第2季合約議價情況將可望回歸常態水準，意即價格下行幅度有望放緩。

中長期來看，記憶體產業將受惠於人工智慧相關應用的規格升級商機。麥格理分析，人工智慧發展的需求會擴大高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）的市場。

從投資布局的角度來看，麥格理指出，根據歷史經驗，買進記憶體股的最佳時時機並不是景氣循環正上升時，而是在復甦步調仍處在霧裡看花的階段；現階段，隨記憶體廠陸續減產、產業龍頭營運轉差、以及終端需求延續逾一年後，記憶體產業或已準備好迎來新一波景氣上行。