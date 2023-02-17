資料中心與EV挹注 良維今年獲利成長優於營收成長

線材廠良維（6290）2023年積極衝刺資料中心與電動車相關業務，營收占比將從2022年的25%到27%，成長到2023年的40%，推升該公司今年業績兩位數成長，但是在毛利較高的資料中心與電動車相關挹注下，獲利成長幅度將優於營收成長幅度。

良維今（17）日參加券商舉辦的法說會，該公司董事長李淳正表示，良維在資料中心第一大客戶為亞馬遜AWS，2023年該公司在AWS的占比將持續擴大，不受近期許多雲端服務供應商（CSP）紛紛調降資料中心資本支出的影響。

至於電動車與基礎設施相關最大客戶為美國充電站龍頭ChargePoint，李淳正說，隨著ChargePoint最近與賓士在北美合作擴充400個充電站，充電樁總數超過2,500支，目標於2030年前在全球布建逾1萬支充電樁，將加大充電基礎設施的需求，由於良維供應ChargePoint占比仍低，約10到15%，未來成長性很大。

良維資深副總林文裕指出，目前電動車主要客戶群包括LUCID、FISKER、RIVIAN，充電服務客戶包括台達電（2308）、光寶科（2301），物聯網智慧家電客戶群涵蓋Dyson、三星、LG、索尼、夏普等，資料中心客戶為亞馬遜AWS，已觀察到旗下大電力產品助攻整體業績，資料中心相關的營收已有兩年皆為逐季雙位數成長，電動車與充電線束業績，同樣也有逐季增加的態勢，智慧物聯網今年業績也可望倍數成長。

至於過去的大客戶蘋果成長性如何？林文裕說，過去十年蘋果是第一大客戶，早期營收占比達到40%，最近兩三個月已經降到5%以下，我們把消費性電子產品衰退的營收，靠電動車相關與資料中心補上來，毛利率也在成長。

法人預估，良維2023年營收，將成長10%。其中，來自資料中心的營收，去年是10億元，今年將成長到15至17億元。至於今年電動車與基礎設施相關的營收預估在20到22億元，因此，加起來約40億元，今年該公司整體營收預估在83到90億元之間，至於是否會往上衝，還要看下半年電動車相關產品的營收是否往上衝，若是可以往上衝，則動能將延續到2024年，營收就會達到百億元。