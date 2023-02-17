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智聯服務總座韓政達 連任台灣全球無線平台策進會理事長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣全球無線平台策進會於14日舉辦第二屆第一次會員大會暨理監事會，由智聯服務總經理韓政達連任理事長。圖／台灣全球無線平台策進會提供
台灣全球無線平台策進會於14日舉辦第二屆第一次會員大會暨理監事會，由智聯服務總經理韓政達連任理事長。圖／台灣全球無線平台策進會提供

台灣全球無線平台策進會（Taiwan Glora Alliance）於2月14日舉辦第二屆第一次會員大會暨理監事會，同步進行理監事改選，共選出9位理事與3位監事，並在新任理監事一致同意下，由智聯服務（6751）總經理韓政達連任理事長。

韓政達理事長致詞時表示，台灣全球無線平台策進會三年前在施榮譽理事長發起下成立，希望藉由獨步全球具備遠距通訊能力的全球無線通訊技術（GloRa），掌握物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。加人工智慧（IoT+AI）大趨勢，讓不同領域業者突破傳統無線通訊上的限制，打造一個全新的王道產業生態，跨業攜手合作共創價值，創造出更多的不同專業應用解決方案。

韓政達並指出，在會員廠商共同合作努力下，GloRa技術已經在各類應用場域完成初步概念性驗證（Proof of Concept，POC），未來將繼續在消防、防災、運動休閒、工廠工安、無人機應用、鐵道運輸安全等領域推動實際的應用，並與國內外業者跨域合作，讓GloRa技術可以為全球人類創造更大的服務價值。

無線通訊 無人機 生態

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