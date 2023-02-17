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鴻海專利聚焦「3產業3技術」 美國專利布局破三成

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海集團土城總部。記者杜建重／攝影
鴻海集團土城總部。記者杜建重／攝影

鴻海科技集團近年將專利研發方向聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，鴻海指出，目前公司握有的有效專利數量為6萬1489件。從區域觀之，鴻海的美國、日本專利件數最多，分別占32.5%、27.3%，其次為中國大陸（22.4%）以及台灣（10.4%）。

鴻海指出，專利類型數量，ICT產品零組件占26.1%、奈米技術占20.9%、生產與製造技術占19.4%。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億表示，這是鴻海在專利的政策與創新的文化上，長期推動的成果展現。領先的創新研發能力與技術應用能力，是鴻海在環境與產業迅速變化中不變的堅持。專利是鴻海分享知識與技術的管道，除了能服務客戶做出更好的產品，更用來幫助新創公司發展更多元的應用，發揮更大的價值。

鴻海表示，正對內除了鼓勵同仁聚焦新專利技術的開發，優化研發能量，精進智財品質之外；對外也在2022年公布「鴻海專利扶植新創計畫」，彙整逾1400件優質專利，免費授權予新創公司申請使用，協助降低新創公司前期研發成本，並已與兩家新創公司簽約合作，分別授權人工智能領域專利、空氣淨化設計專利等，協助該新創事業的發展。

鴻海在專利智權對外應用上，也與多家知名加速器簽訂企業新創參與（Corporate Startup Engagement，CSE）合作備忘錄，從更多元角度幫助台灣新創公司，包括培養智慧財產的正確觀念。

鴻海近日入選科睿唯安（Clarivate）公布的2023年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2023）名單，是鴻海連續第6年獲獎入選百大名單。

全球百大創新機構獎今年評選方式延續使用雙軌制方法學，除評選專利數量外，也特別針對企業收錄之所有專利項目，影響力（Influence）、成功足跡（Success）、全球化（Globalization）、技術獨特性（Rarity）等指標評估與計分，鴻海今年在各項指標表現均較去年提升。

鴻海 人工智慧 電動車 專利

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