慧榮推第三代PCIe Gen4 SSD控制晶片 滿足次世代3D NAND需求

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）今（17）日宣布推出最新款高效能PCIe Gen4 SSD控制晶片解決方案– SM2268XT。該產品專為具備高速傳輸功能的NAND所設計，其卓越的效能和高可靠性能支援次世代的TLC與QLC NAND，加速客戶新世代SSD產品的問世，在不須妥協頻寬與延遲的情況下，能完善確保資料的完整性和錯誤校正能力。

慧榮表示，SM2268XT搭載雙核心ARM R8 CPU，內含四個PCIe 16Gb/s資料匯流排，並支援四個NAND 通道，每個通道最高可達3,200 MT/s，讓SSD設計人員能夠充分利用次世代高速TLC和QLC 3D NAND，開發出更高效能SSD。其多核心設計可自動平衡運算負荷，以提供領先業界的超高效能，循序讀/寫速度可達7,400/6,500 MB/s，隨機讀寫可達1,200K IOPS。

此外，其先進的架構有助於提供更低耗電及更嚴密的資料保護，為具備成本效益的DRAM-less PCIe Gen4 NVMe SSD解決方案帶來更高效能與高可靠性。

慧榮指出，SM2268XT採用全新的系統架構、主機記憶體緩衝器（HMB），搭載慧榮科技全新第八代 NANDXtend® ECC技術，結合專利的4KB LDPC ECC引擎和RAID功能，提供極佳的錯誤校正能力。SM2268XT是專為符合成本效益的次世代TLC與QLC 3D NAND所設計，讓具備成本效益的SSD能夠廣泛應用於各種類型的筆電，不管是高效能、市場主流或初階的機種。

總經理苟嘉章強調，公司很自豪能為消費級SSD市場開發出SM2268XT，慧榮的SSD控制晶片在PC OEM的新案不斷增加，SM2268XT的推出更展現公司致力於研發這些客戶所想要與需要的產品，以支援更高速的次世代NAND快閃記憶體。

鎧俠株式會社（KIOXIA Corporation）記憶體部門資深協理Atsushi Inoue則說，我們對慧榮推出這款高效能PCle Gen4控制晶片感到興奮，相信SM2268XT能搭配我們頂尖的BiCS FLASH™ 技術，將高效能SSD的標準推升到更高層次。」

Forward Insights總裁Greg Wong點出，PCle Gen4 SSD在2022年的出貨量呈現雙倍的爆炸性成長，在未來幾年，預計仍將扮演PC主流儲存的角色，而慧榮科技最新的SM2268XT DRAM-less控制晶片可為PC提供兼具價格效益與效能的儲存產品，同時支援最先進的3D NAND技術。