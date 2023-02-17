ChatGPT推訂閱制 KPMG：要不要付費可看這點

ChatGPT在免費版公開一季內就吸粉上億，連AI 深度學習【深度學習】深度學習（Deep Learning）是機器學習（Machine learning）的分支領域，是一種以人工神經網路為架構，對資料進行表徵學習、具有層次性的機器學習法，進而能夠自主學習並做出智慧決定。如今的深度學習已開創出眾多機器學習方面的實際應用，並在人工智慧領域全面推廣。 大師Geoffrey Hinton也推崇，ChatGPT是當前最好的語言模型之一。其每天有千萬的活躍用戶，並且展開了訂閱與免費服務並存的商業模式，台灣的使用者，也從2月10日開始，可用每月20美金訂閱付費版的ChatGPT+。

KPMG安侯企業管理(股)公司董事總經理謝昀澤表示，這是過去超大型的網路服務中，可以在服務開啟的短期內，立即由「圈粉」轉「變現」模式的罕見案例。謝昀澤認為，對微軟與OpenAI而言，現在開啟訂閱制選項，短期是個敏捷的防守策略，中長期也是具備前瞻性的進攻布局。

短期暴增的上億註冊使用者，雖為ChatGPT帶來了超出預期的熱度，但使用者也明確感受到系統回應效率低落。尤其在尖峰時刻，出現了真人排隊等機械人的奇特現象。使用者常等的望眼欲穿，但等到一個「欲回還拒」的無法回應結果，同時OpenAI更面臨了系統維護成本大增的壓力。

ChatGPT為何不實施廣告制營利，維持使用者免費使用呢？謝昀澤分析，ChatGPT如果採用廣告制來賺取收入，需要有足夠的使用量才能吸引廣告投放，反而會使效能問題更嚴重。

而 ChatGPT增加訂閱制選項，可以把來「看熱鬧」的一般使用者，與「看門道」的專業人員、或未來可能創造更高價值的企業用戶，進行「分群管理」。

謝昀澤預測，訂閱制可以為 OpenAI 提供可預測的收入，確保其長期的可持續性發展，有利於開展更多的研究和開發工具，推動生成式AI的進一步發展和普及。ChatGPT訂閱制如果成功，未來AI市場，不但可以打破過去AI以2B(提供企業服務模式)為主的商業模式，而能創造成功的2C(面向消費者)更廣泛的新網路應用，幫助AI開發團隊，更好地掌握使用者的需求和使用情況，從而優化產品和服務，提高使用者滿意度和忠誠度，吸引更多的使用者。

KPMG安侯企業管理(股)公司協理李冠樟表示，就目前免費與付費版本的效能、內容、功能等方面進行分析，兩者差異最大的地方，除了使用者第一時間就相當有感的回應速度外，還有當ChatGPT處理涉及角色、立場、指定生成語言風格及特殊應用的「情境題」時，就能感受到付費的價值。例如詢問：假設你是一名籃球隊的要角，隊中表現最優秀的球員在比賽前無故練習不到，請問你還會讓他上場嗎？當使用者賦予既定角色條件 ，如：教練、球員、球迷等不同立場，ChatGPT付費版明顯較能掌握使用者所指定的情境，從不同角色設定提供不同觀點的答案；免費版對不同角色的答案則大同小異。但在回答一般無預設特殊情境或假設的問題時，兩種版本回答的質或量目前並無太大不同。

李冠樟認為，使用付費版的ChatGPT+，除了可以減少機器人「欲言又止」的卡頓機率、提升使用者體驗以外，未來也可能優先開箱新功能，得到機器人給的驚喜。最重要的是，如果想要真正打通ChatGPT的任督二脈，解放它的深厚內力，建議使用者提問能力也要同時自我升級，先設定問題或需求情境與假設條件，這對於需要生成特定風格、主題、情感的內容（例如：廣告文案）可以提升到新的層次，會讓使用者更驚艷。但李冠樟也強調，如果只是想在日常生活中使用ChatGPT做簡單的任務，如回答問題或短文，對ChatGPT的依賴性及黏著度暫時不高，免費版的ChatGPT目前其實也已經可以滿足需求。