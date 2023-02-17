智慧城市主題 2023投資關鍵

「 智慧城市【智慧城市】「智慧城市」的概念最早起源於2008 年，IBM喊出「智慧地球」（smart Planet） 的口號，智慧城市是其中具體的落實。智慧城市是一個概念、一整套解決方案，利用高速的網路環境、物聯網，以及各式各樣的智慧裝置等先進科技，解決城市中食、衣、住、行、育、樂等各種問題，讓人類的生活可以更便利、效率和智能。 」主題在創新科技、永續發展與全球政策的推波助瀾下，成為2023年最重要的投資關鍵字。安聯投信表示，拜 物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。 (IoT)發展及 5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 技術快速發展所賜，加上減碳與 綠色經濟【綠色經濟】綠色經濟（Green Economy）是以市場為導向、以傳統產業經濟為基礎、以經濟與環境的和諧為目的，發展出的一種經濟形式，是產業經濟為適應人類環保與健康需要而產生並表現出來的一種發展狀態。綠色經濟既是指具體的一個微觀單位經濟，又是指一個國家的國民經濟，甚至是全球範圍的經濟。 聯合國定義綠色經濟為一個新的經濟體，能夠讓人類文明永續發展下去，並取代現有的出口導向經濟，縮短貧富差距，挽救經濟頹勢，保護受創嚴重的自然環境。 意識抬頭，促使更多城市加入智慧城市建設浪潮中，許多商機也孕育而生。

安聯投信表示，智慧城市建設浪潮來襲，運用數據、通訊與科技來解決城市問題的需求隨之增溫，不但為物聯網開闢新的市場機會、為既有產業型態及生活樣貌邁向智慧化發展帶來變革，更有助於加速推動城市均衡發展與生活品質。

安聯投信表示，「智慧城市」其實與聯合國提到的永續城市有關，希望借重科技的應用，降低人口集中帶來的各類問題，從中改善城市永續發展能力並促進經濟發展；隨著IBM在2008年提出「智慧地球」（Smarter Planet）概念後，更讓智慧城市進一步具體落實。

安聯投信提前看到全球許多城市開始利用物聯網、AI人工智慧、 雲端運算【雲端運算】雲端運算是分散式運算技術的一種，由眾多電腦和伺服器組成，提供龐大的運算能力，透過網際網路相連與存取，將使用者平常用不到的應用程式放在雲端這一端，需要時才透過網路要求服務。雲端運算具備和「超級電腦」相同強大效能的網路服務，可將機房放在世界各地，如同雲一般，但可做到網路資源大家共享，將資源效益發揮至最大。雲端運算平台的應用基礎，是良好的網路流量管理和安全機制，避免伺服器負載不平衡；尤其當平台供廠商使用時，更需重視各廠商的內部資料安全管理。 等工具，與城市裡交通、自來水道、電力設備、建築物等設備系統形成更有效率互動帶來的大商機，並於去年底引進智慧城市收益策略的商品。

安聯智慧城市收益基金於2022年10月引進；策略上聚焦受惠智慧城市發展趨勢的企業，從中發掘潛在機會，並以主題式多重資產策略，建立相對低於純股策略的波動度，兼顧收益與成長機會。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，儘管疫情打亂全球市場原本該有的發展步調，但新的機會、與為因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風，擴大運用如物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具，以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。

就機會面，趙芃宇表示，「智慧城市」聚焦包括軟體服務、安全保證、智能化住家、 共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。 、基礎建設、建築、潔淨能源與交通等八大機會。以智慧交通商機為例，受惠自駕車趨勢的到來，包括：道路智能化與節能減碳長期需求等均有望帶動智慧交通相關商機快速成長。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元；公共安全約3,000億美元；智慧醫療也將近5,000億美元。

展望後市，趙芃宇表示，過去市場波動主要是由過度的貨幣和財政刺激措施，加上強烈結構變化如人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等造成；但創新投資機會也有望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。

策略上，趙芃宇建議可著眼智慧城市機會，聚焦創新技術的應用，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等領域，並以多重資產配置，股票參與行情、可轉債平衡波動、債券兼顧收益，不受限科技領域，尋求各產業多元機會，把握創新應用商機。

這次記者會也邀請安永諮詢服務副總經理陳志明來分享他所看見的智慧城市發展面貌。安永諮詢服務副總經理陳志明分析，透過AI試圖回答，生成圖像的Midjourney勾勒了科幻藍圖，而近期爆紅的ChatGPT，則從連結性、能源效率、交通、醫療保健服務、全民參與來詮釋智慧城市的未來。

當「城市」戴上「智慧」的冠冕，陳志明指出，應用上，包括了智慧治理、智慧市民、智慧經濟、智慧交通、智慧環境、智慧生活這六大面向，不僅可以提升政府效能、改善民眾生活品質，更可提升資源運用效率。

放眼全球，陳志明盤點了深具啟發性的智慧城市，譬如英國倫敦，科技業者在鳥街（Bird Street）打造約10平方公尺的智慧街道，鋪設步行發電磚，當人踩過地磚時，向下動力就會帶動內部儲能齒輪旋轉，將步伐轉為周邊低耗能系統的電力來源，每走一步大約可以產生5瓦的電能；還有美國紐約，全市已有超過1萬3千個交叉路口與設備，透過交通安全網路（Traffic Safety Network，TSN）系統連接到交通局的交通管理中心，藉此掌握道路使用情況；而向來有缺水問題的美國德州奧斯汀，則逐步將傳統水表升級為數位水表系統，透過更有效的漏水管理，管控用水供應，達到智慧省水的目標。

展望可預見的未來，陳志明分析，當全球進入後疫情時代以及城市人口快速增加，為了減緩對環境衝擊，智慧城市會逐步納入「淨零碳排」與「大數據AI分析」，並結合環境政策，蛻變為「智慧永續城市」，接下來，5G將扮演領航關鍵角色，加速帶動城市裡各種場景的數據應用創新，包括跨國智慧城市合作加速創新、AI人工智慧技術引領智慧城市再升級、隱私與資安相關法規制定，都是不容忽視的發展趨勢。