市調：宏碁電競桌機稱霸英國市場 1月市占近3成

在台灣資通訊產業中，「趨勢科技」是既有資歷又有實力的軟體業者，它在日本上市的紀錄直到兩年前才有Appier跟進，在成立的35年中，從電腦、網路到雲端等領域，都建立全球資安解決方案提供者的地位。近幾年趨勢科技在新創領域上布局也不疏忽，連續成立三個資安新創，包括工控資安睿控網安(TXOne Networks)、電動車資安VicOne、以及剛公開的5G資安CTOne，每個公司都以「One」冠名，代表趨勢科技對相關領域「第一」的態度。

2023-02-16 18:07