市調：宏碁電競桌機稱霸英國市場 1月市占近3成
市調機構GfK最新資料顯示，宏碁電競桌機在英國市場告捷，2022全年度市占率26.4%排名第1，銷售年增率達92%，優於業界平均年減14%，是唯一正成長的全球電腦品牌。
GfK資料顯示，今年1月宏碁電競桌機以29.9%市占率，在英國市場持續稱王。
宏碁今天發布新聞稿說明，雖然全球電腦市場面臨嚴峻挑戰，宏碁仍展現韌性，在逆風中脫穎而出。
受到個人電腦（PC）產業持續修正、農曆新年假期影響，宏碁今年1月合併營收約新台幣136.33億元，月減40.45%、年減45.81%，為35個月以來新低。
DIGITIMES研究中心日前發布筆記型電腦產業報告指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估將季減18%。
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