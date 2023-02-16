快訊

夏玉順再惹議！對空服員「手來腳來」還咆哮 大鬧華航畫面曝光

市調：宏碁電競桌機稱霸英國市場 1月市占近3成

中央社／ 台北16日電

市調機構GfK最新資料顯示，宏碁電競桌機在英國市場告捷，2022全年度市占率26.4%排名第1，銷售年增率達92%，優於業界平均年減14%，是唯一正成長的全球電腦品牌。

GfK資料顯示，今年1月宏碁電競桌機以29.9%市占率，在英國市場持續稱王。

宏碁今天發布新聞稿說明，雖然全球電腦市場面臨嚴峻挑戰，宏碁仍展現韌性，在逆風中脫穎而出。

受到個人電腦（PC）產業持續修正、農曆新年假期影響，宏碁今年1月合併營收約新台幣136.33億元，月減40.45%、年減45.81%，為35個月以來新低。

DIGITIMES研究中心日前發布筆記型電腦產業報告指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估將季減18%。

宏碁 電競

延伸閱讀

品牌雙A董座入列生策會理事 陳俊聖：將善用AI強項

英國跨性別網紅公園遭刺殺 傳生前遭霸凌多年

遭遇強烈反彈 新疆主席取消訪英

觀光局邀英國旅遊業者賞燈踩線 帶動疫後旅遊

相關新聞

NCC：台馬微波頻寬年底可望翻倍 馬祖不用再擔心斷網

馬祖海底電纜中斷至今兩周，為了盡快回復馬祖網路通訊，中華電信表達將以微波頻寬提供通訊，讓馬祖居民網路通訊逐步回復正常；根...

35年老公司搞資安！趨勢科技如何靠內創成為新創孵化器

在台灣資通訊產業中，「趨勢科技」是既有資歷又有實力的軟體業者，它在日本上市的紀錄直到兩年前才有Appier跟進，在成立的35年中，從電腦、網路到雲端等領域，都建立全球資安解決方案提供者的地位。近幾年趨勢科技在新創領域上布局也不疏忽，連續成立三個資安新創，包括工控資安睿控網安(TXOne Networks)、電動車資安VicOne、以及剛公開的5G資安CTOne，每個公司都以「One」冠名，代表趨勢科技對相關領域「第一」的態度。

載板2023苦日子要來？全球最強六大咖看法策略大不同

全球載板市場因地緣政治議題與大廠新產能開出、專案調整等多重因素，去年下半年出現提早供需平衡聲浪，也引發載板2023苦日子要來了的猜測，不過全球六大廠欣興、日本揖斐電（IBIDEN）、南韓三星電機、日本新光電工、景碩、南電等分別提出不同看法，從各大廠投資布局相關動態當中或許可以讓外界一探究竟。

IC設計兔年不好過 何時擺脫景氣寒冬？業界仍摸不清

今年是兔年，所謂狡兔有三窟，但是目前看來，IC設計業的三窟，包括PC、手機與消費性電子應用，恐怕都無法成為業者安全的避風港，市場規模沒繼續下滑已是萬幸，現階段產業寒冬未過，春天還不知道何時會來臨。

地緣政治受惠者 台灣IC產值去年達4.83兆元再創新高

工研院產科國際所統計發布台灣整體IC產業產值調查報告，儘管去年下半年半導體產業產業進入庫存調整，也地緣風險升高，但台灣仍...

宏碁陳俊聖歐洲出差「搏感情」 坦言當地PC需求尚未恢復

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖剛從歐洲出差回國，他今（16）日指出，出差主要是跟經銷商等合作夥伴「搏感情」，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦