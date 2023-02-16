NCC：台馬微波頻寬年底可望翻倍 馬祖不用再擔心斷網

馬祖海底電纜中斷至今兩周，為了盡快回復馬祖網路通訊，中華電信表達將以微波頻寬提供通訊，讓馬祖居民網路通訊逐步回復正常；根據中華電信回報給NCC（國家通訊傳播委員會）的資料顯示，馬祖平日聯外訊務量一般是在8-9Gbps，目前台馬微波頻寬為2.2Gbps，預計3月中旬微波頻寬可擴增至3.8Gbps，年底前微波頻寬可擴展至8.148Gbps，屆時，即便台馬海纜故障，馬祖民眾也可以不用再擔心斷網問題了。

台馬海纜之前經常被中國抽砂船勾斷，不過，兩條海纜同時斷掉的情況相當少見。NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，中華電信資料顯示，台馬2號海纜是遭大陸籍漁船勾斷，3號海纜則是遭不明國籍貨輪船勾斷。

根據中華電信報給NCC的資料顯示，台馬海纜近年故障次數，110年有5次，111年4次，112年到現在為止有2次。

傳統上來說，國際海纜大多直接放在海床上，也因此，經常會被來往漁船勾斷；而台馬之間目前正在建造4號海纜，翁柏宗說，新建造的4號海纜未來會埋在海床下1.5公尺處，減少被漁船勾斷的情況。

由於台灣沒有自己的海纜船，都是透過國際海纜船進行維修，如果國際海纜船所在位置距離台灣較遠，也沒有辦法在第一時間趕赴台灣進行搶修，這也是為什麼中華電信說，「國際海纜船最快能於4月20日抵達」。

中華電信目前會先以微波頻寬擴容來提供馬祖網路通訊，外界擔心微波通訊是否會受到干擾；不過，NCC表示，機率很低。