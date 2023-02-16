鎖定智慧城市7兆美元商機 安聯這檔基金報酬率逾7％

根據研究，全球 智慧城市【智慧城市】「智慧城市」的概念最早起源於2008 年，IBM喊出「智慧地球」（smart Planet） 的口號，智慧城市是其中具體的落實。智慧城市是一個概念、一整套解決方案，利用高速的網路環境、物聯網，以及各式各樣的智慧裝置等先進科技，解決城市中食、衣、住、行、育、樂等各種問題，讓人類的生活可以更便利、效率和智能。 轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，鎖定「智慧城市」商機，安聯投信表示，去年底引進智慧城市收益策略的商品，旗下安聯智慧城市收益基金鎖定8大主軸，以過去一年來看，年化配息率衝上7％。

安聯投信今（16）日舉行「智慧城市創新收益」記者會，安聯智慧城市收益基金經理人趙芃宇表示，疫情打亂全球市場原本該有的發展步調，但新的機會、與為因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風，擴大運用如 物聯網【物聯網】物聯網（The Internet of Things；IoT）是指將所有物品透過網際網路連接起來，提供智慧化管理的概念。物聯網的發展，主要是借重於無線射頻識別系統（RFID）、全球定位系統、各類感應器、各類掃瞄器等等裝置的結合，經由網際網路的資訊通道，在物品的生產、流通、消費的各個過程中，都可以接收到物品的訊息，進行物品的管理與操作。 、AI人工智慧、 雲端運算【雲端運算】雲端運算是分散式運算技術的一種，由眾多電腦和伺服器組成，提供龐大的運算能力，透過網際網路相連與存取，將使用者平常用不到的應用程式放在雲端這一端，需要時才透過網路要求服務。雲端運算具備和「超級電腦」相同強大效能的網路服務，可將機房放在世界各地，如同雲一般，但可做到網路資源大家共享，將資源效益發揮至最大。雲端運算平台的應用基礎，是良好的網路流量管理和安全機制，避免伺服器負載不平衡；尤其當平台供廠商使用時，更需重視各廠商的內部資料安全管理。 等工具，以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近 7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元、公共安全約3000億美元、智慧醫療也將近5000億美元。

安聯智慧城市收益基金於去年10月引進，策略上聚焦受惠智慧城市發展趨勢的企業，從中發掘潛在機會，並以主題式多重資產策略，建立相對低於純股策略的波動度，兼顧收益與成長機會。

以機會面來看，趙芃宇指出，安聯智慧城市收益基金鎖定8大主軸，包括軟體服務、安全保證、智能化住家、 共享經濟【共享經濟】共享經濟（Sharing economy）是一種交互提供、運用人力與各種資源的社會經濟運作方式，包括不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易及消費的分享，常見形式有共享交通工具、共享空間、技能交換等。在共享經濟體系下，人們可將所擁有的資源有償租借給他人，使閒置人力或資源能更有效被利用，並使資源整體利用效率變得更高。全球著名的共享經濟模範生如Uber和Airbnb，這兩家共享型企業也是近年發展最快、討論最多的獨角獸公司。 、基礎建設、建築、潔淨能源與交通等；進一步檢視投資比重，以軟體服務占31％最高，其次為基礎建設26%、潔淨能源12%。

至於區域配置，此基金主要以美國市場為主，占比達85.58%，其次為日本5.51%、中國4.72％；前十大投資部位多集中美國企業，以美國MOTOROLA SOLUTIONS INC比重達2.61％最高。至於未納入台灣企業，主因國內智慧製造規模仍相對較小，未來規模提升，也會伺機納入。

另，在資產類別上，則是股票與 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 5成、可轉債35％、債券15％。趙芃宇說明，以多重資產配置，保留5成股票部位參與行情，加上可轉債平衡波動、債券兼顧收益，提供下檔保護力，並創造更勝一籌的總報酬，也不受限科技領域，尋求各產業多元機會，把握創新應用商機。

展望後市，趙芃宇也表示，過去市場波動，主要是由過度的貨幣和財政刺激措施，加上強烈結構變化如人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等造成；但創新投資機會也有望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。