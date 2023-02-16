地緣政治受惠者 台灣IC產值去年達4.83兆元再創新高

工研院產科國際所統計發布台灣整體IC產業產值調查報告，儘管去年下半年 半導體產業【半導體產業】半導體是一種導電性介於絕緣體與導體之間的材料，應用層面廣。在資通訊產品、消費性電子產品上，以及工業儀器設備、運輸、國防、太空等各領域，都和半導體有密切的關係，因此半導體之重要性不言可喻。所謂的產業，涵蓋材料、光罩、IC設計、軟體、製程、封裝測試、設備等領域，產品則包含積體電路（Integrated Circuits\,IC）、分離式（Discrete）元件和光電（Optoelectronic）元件等。 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 產業進入庫存調整，也地緣風險升高，但台灣仍因產業聚落完整，成為各大晶片廠轉單地區，使台灣去年（2022年）產值達到4.83兆元，年增18.5%，再創新高。

其中IC製造成為台灣半導體產值再創新高的的領頭羊，產值跳增38.3%至2.92兆元，其中以台積電、聯電為主的晶圓代工，產值更高達2.68兆元，年增31%，居台灣IC產業增幅之冠。

倒是記憶體產業，受到價格在去年第2季快速滑落，下半年跌幅加劇，產值降至2,356億元，比前年衰退18.2%。

IC設計業去年雖經歷產業逆風，產值仍達到1.23兆元，微增1.4%；IC封測則消長不一，去年封測產值為4,660億元，成長7%；IC測試為2,187億元，衰退2.3%。

至於半導體庫存調整風暴影響有多大，從第4季各項IC產值變化即可窺出端倪。

工研院產科國際所調查，2022年第4季台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)為1兆1,971億元，季減3.7%，但仍比去年同期成長8.2%。

其中IC設計業產值季減12.5%，為2,600億元，也比去年同期衰退18.1%；IC製造業為7,699億元，比前一季微增0.8%，年增25.5%，其中晶圓代工7,234億元，雖比去年同期大增33.9%，但季增僅1.5%，成長力道減弱。

記憶體與其他製造產值續降至465億元，季減8.8%，年減更高達36.6%；IC封裝業產值為1,140億元，季減10.2%，年減5.0%；IC測試業產值532億元，減4.1%，也比去年同期衰退3.3%。