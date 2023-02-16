緯創獲選2023年度全球百大創新機構

科睿唯安(Clarivate)於今日公布2023年全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2023)，緯創資通（3231）繼去年首度入選後，連續第二年獲此殊榮。評鑑並選出年度全球百大創新機構的科睿唯安，為全球領先的資訊提供服務者，致力於將人與全球機構，以及劃時代的智慧知識加以連結，並透過衡量卓越的持續性及創新規模，遴選出位居全球創新領域頂端的百大機構。

緯創資通是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，除總部位於台灣外，緯創更佈局全球運籌和營運據點於亞太地區、歐洲及美洲地區。緯創具備深厚的研發基礎與豐富的產品開發經驗，其陣容堅強的技術團隊皆能圓滿達成顧客所交付的工作任務。

緯創總經理林建勳表示 ：「緯創於 2023年獲選由科睿唯安（Clarivate）公布的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），連續兩年的獲獎再次肯定緯創在投入創新成果的表現。在過去數年，緯創持續擴大尖端科技研發的投資，專利技術佈局涵蓋醫療保健、 元宇宙【元宇宙】此詞最早出現在1990年代一本科幻小說《雪崩》（Snow Crash）中，書中描述元宇宙是互聯網的虛擬現實後繼者，人們大量時間活在虛擬環境內。每個人可在這個與真實世界平行的虛擬空間中擁有自己的分身。 元宇宙是兩個存在多年概念的融合，虛擬現實和數字第二人生。虛擬生活將和現實生活發揮同樣重要的作用，在元宇宙世界，我們會花很多時間在虛擬空間與朋友和同事互動。因此也會在那裡消費，為數位化身購買服裝和物品。 、人工智慧、工業 4.0、自駕及電動車等新興科技。此外，更以團隊研發競賽、目標式腦力激盪專案、發明提案審查、專利大數據分析等方式，鼓勵員工從事發明與創作，將創新融入企業文化，實踐創新而永續的願景。」

科睿唯安產品長Gordon Samson表示：「在科睿唯安，我們致力於化繁瑣龐雜為清晰明瞭，殫精竭慮於各領域的專業知識，探索所有具備轉型與改變潛力的領域，並對之提出見解。我們確信能因應當前挑戰、提出創新解方的2023年全球百大創新機構，不僅能回饋公司本業，更能為社會帶來真正的進步。」

今年的全球百大創新機構報告結合了科睿唯安針對發明活動與科學發現的深入見解，能進一步追朔當代創新流程，並以此評選出五十家最常為2023年百大創新機構引用的研究機構。這些分布全球的研究機構所貢獻的智慧是讓解決方案成形的重要基礎。

緯創在維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質以及增加整體專利價值及效益的方針下，將持續提升專利組合的透明度及完整性，並促進專利活化，發展強健與高效益的全球專利組合，加強競爭能力，開拓未來發展契機。