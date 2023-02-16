宏碁報捷 電競桌機稱霸2022年英國市場
根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）英國電競桌機傳捷報，2022年全年度以26.4%市佔率稱霸群雄，年增率亦以92%大幅領先業界（均值負14%），更是唯一正成長的全球電腦品牌；此外，今年新春1月份以29.9%市占率持續稱王，足見宏碁於英國電競市場的地位。雖全球電腦市場正面臨嚴峻挑戰，宏碁仍以其卓越的產品性能，展現強大韌性，在逆風中脫穎而出。
宏碁看準電競商機，積極深耕市場，旗下Predator電競品牌更深獲全球玩家喜愛，完善的產品線能滿足多元的使用需求，為玩家帶來超越想像的遊戲體驗。其中，全新Predator Orion 7000能提供更進階的真實運算技術及超高效的多工處理，滿足最新遊戲的各種需求，專為熱血玩家、與遊戲創作者所設計。
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