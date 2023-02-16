外媒稱聯電擬投資5,000億日圓在日設廠 公司回應了
據日媒報導，晶圓代工二哥聯電（2303）看好車用晶片需求穩健，考慮投資5,000億日圓，在日本三重縣桑名市的現有晶圓廠區內再興建一座新晶圓廠。聯電對此強調「目前沒有」。
聯電早盤站上50元大關，最高到50.5元，上漲0.6元。
聯電（2303）去年四月底宣布，與車用電子大廠日本電裝株式會社（DENSO）合作，由聯電日本子公司USJC設立日本境內第一條12吋晶圓絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）生產線，生產車用功率半導體，預計今年上半年量產。
晶圓廠日本設廠備受關注的還有台積電（2330），總裁魏哲家日前表示，日本廠將於2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米特殊製程，並考慮在日本建第2座廠，理由為客戶需求與政府的支持。
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