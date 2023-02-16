外媒稱聯電擬投資5,000億日圓在日設廠 公司回應了

在手機晶片市場中，有高通、聯發科（2454）這兩個外購晶片大咖，也有如蘋果、三星、OPPO、小米、vivo這些積極開發自研晶片的品牌廠。開發晶片不但花錢，而且是花大錢，並不是每家品牌廠都負擔得起，而且是一條漫長的道路，當中還必須面對人才與IP等方面的挑戰，可說是本錢真的夠厚的企業才有資格踏上這條路。

2023-02-16 11:24