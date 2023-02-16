聯發科發布天璣7200行動平台 遊戲、影像體驗升級

聯發科（2454）今（16）日發布天璣7200行動平台，為天璣7000系列的首款新平台。聯發科表示，天璣7200擁有先進的AI影像功能、遊戲優化技術與5G連網速度，優異的能效表現賦能終端裝置擁有更佳續航力；終端裝置預計將於本季上市。

聯發科表示，天璣7200採用與旗艦平台天璣9200相同的台積電（2330）第二代4奈米製程，八核CPU架構包含2個主頻為2.8GHz 的Arm Cortex-A715核心，以及6個Cortex-A510核心，可以輕鬆應對多工處理，並在各種應用程式中充分發揮最高性能。天璣7200整合聯發科第六代AI處理器，提升AI運算效率同時還擁有低功耗特性。

聯發科技無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，全新天璣 7000系列行動平台兼顧出色性能和高能效表現，承載了聯發科技的諸多先進技術，將為廣泛的手遊玩家和攝影愛好者帶來更優秀的行動體驗。

聯發科表示，天璣7200行動平台整合Arm Mali-G610 GPU，高性能帶來遊戲中的快速回應和高幀率表現。該平台搭載聯發科技HyperEngine 5.0遊戲引擎，支援AI-VRS可變速率著色、智慧調控等先進技術，可以降低遊戲功耗、優化電池續航，提供暢快的遊戲體驗。

聯發科表示，天璣7200搭載14位元HDR-ISP影像處理器Imagiq 765，最高可支援200MP主鏡頭，成就驚豔影像。天璣7200支援4K HDR錄影，支援雙鏡頭同時拍攝FHD高解析度影片，並透過全畫素自動對焦技術時刻鎖定焦點。在夜間或低光環境，天璣7200的MCNR運動補償雜訊抑制技術可幫助使用者捕捉到更清晰的圖像。天璣7200搭載的第六代AI處理器還支援即時人像美化等AI相機增強功能。