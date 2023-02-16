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高雄也有天龍國 這區近五成房貸族年收逾百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

近年高雄房價飆漲，民眾買房門檻愈來愈高，東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，2022年前三季高雄市年收入百萬以上房貸族新增房貸5440件，相較2012年同期4048件，十年大增1392件，成長幅度超過三成。

高收入房貸族占比也從21.8%升至29.2%，增加7.4個百分點。

進一步觀察聯徵中心資料，高雄鼓山區高收入房貸族佔比最高，高達47.7%，將近五成，其次為左營區34.6%、前金區33.4%。

東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，高雄高收入房貸族占比快速增加主要原因有二：

一、近年高雄市政府積極招商引資，成效頗豐，吸引了包含台積電在內的眾多國內外知名企業落腳於此，產業的蓬勃發展為當地創造了大量工作機會，也帶動了當地民眾收入水平不斷提高。

第二，依據內政部不動產資訊平台統計，去年Q3高雄的平均購屋總價為974.5萬元，若以自備款2成、房貸利率2%的30年期本息均攤型房貸試算，房貸族每個月需要承擔的房貸支出約為2.9萬元，月薪3萬上下的普通受薪階級負擔起來頗為吃力。

林建宏分析，鼓山區高收入房貸族佔比最高，主要是區域生活機能成熟，又有台積電、捷運、輕軌、美術館特區、農十六特區等重大建設為區域房市增添亮點，目前鼓山區新成屋開價普遍都在4字頭以上，部分新推案甚至站上5~6字頭，就連屋齡較高的中古屋也普遍有2~3字頭的水準，從房價方面來看堪稱是高雄的「天龍國」。

他表示，目前鼓山區的買盤仍以自住需求佔最大宗，其中不乏企業主、台商、科技新貴及其他高收入人群，某種程度來講，擁有鼓山門牌確實可以說是身份的象徵。

高雄街景示意圖 記者游智文／攝影
高雄街景示意圖 記者游智文／攝影
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

房貸 台積電

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