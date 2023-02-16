評美半導體政策 「台灣科技王者」切中核心

Politico全球政治副總編輯伯恩斯撰寫張忠謀去年8月出席時任美國眾院議長裴洛西訪台午宴的談話，以「台灣科技王者」（Taiwan's tech king）形容這位台積電創辦人，並且透露在午宴中的一些有趣插曲。

伯恩斯說，91歲的張忠謀在談話中直指對美國晶片法的疑問，談話長到一度被夫人張淑芬打斷，讓張忠謀說張淑芬覺得他講太久了。

此外，張忠謀重複他之前在其他場合的批評，也就是工作文化的落差、以及企業文化的弱點，引發與裴洛西一同訪台的眾議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）發言敦促張忠謀造訪他在伊利諾州的家鄉，更加了解美國勞工，張忠謀則未顯露接受邀請的跡象。

不過，伯恩斯認為張忠謀提出的問題，真切地點出美國半導體政策所面臨的挑戰。這番直率表達的憂慮，讓人看見在美國政治熱情消退以及慷慨補貼耗盡之後，若美國總統拜登的半導體政策要成功，必須處理的挑戰。

伯恩斯指出，張忠謀正密切關注美國扶植晶片業的努力，他創辦的台積電已是全球最大晶圓代工廠，在高科技供應鏈極具重要性，已成為台灣在集結盟友對抗中共入侵意圖時的戰略資產。若台灣遭封鎖或入侵，光是台積電營運的衝擊就可能震撼國際經濟，成為富裕民主經濟體協助防衛台灣的強大誘因，若美國想要可仰賴的半導體產業，就應該持續投資台灣安全。