張忠謀：美想進占半導體 太天真

美國政治新聞網站Politico報導，台積電創辦人張忠謀去年8月在時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時，在蔡總統的午宴上向裴洛西和其他美國議員表示，若美國以為靠花大錢就可以進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了。

張忠謀並告訴裴洛西，美國想要可信賴的半導體產業，就應該持續投資台灣安全；畢竟美國現在想做的，台積電早就完備。

Politico全球政治副總編輯柏恩斯（Alexander Burns）在「明日」專欄中，分享之前訪談裴洛西所透露的午宴細節。

圖／經濟日報提供

伯恩斯說，好幾位知情人士都與他分享張忠謀的談話，但唯一肯公開曝光內容的就是裴洛西，對於張忠謀質疑美國想成為半導體製造大國的前景，她也不以為意，「他相當了解美國，我認為他詢問的問題是能夠回應的機會，即便一些機會的挑戰頗大」。

伯恩斯說，張忠謀的談話針對美國晶片與科學法、及其520億美元的晶片製造補貼方案。張忠謀先輕鬆地說，「500億美元，嗯，那真是個很好的開始。」但接下來的談話讓裴洛西等四名與會者迅速感受到，他不是在說笑。

張忠謀嚴肅地詢問這項法案的諸多問題，以及這項政策是代表美國支持先進晶片產業的真摯承諾，或是想攫取這塊獲利豐厚市場的衝動之舉。

張忠謀說，他樂見台積電能受惠於補貼，台積電早就在亞利桑納州布局，但美國真的認為能靠花錢，就扶植出強力的晶片製造業？他說，從大開支票到創設自給自足的晶片業，還有很長一段距離。

他指出，如果美國認為靠花錢就能迅速搶進舉世最複雜的電子製造市場，太天真了，半導體晶片製造極其複雜，只為了獲取原料就需要大量勞動力，在興建組裝廠時就需要極度精確，從而在晶片組裝才能非常精準。

張忠謀說，晶片業以不可思議的速度進化，即便美國建設高品質的工廠，仍須持續一再投資更新廠房技術，否則將迅速發現只擁有價值上百億美元的過時硬體。

裴洛西也表達自己的強烈訊息：「我們知道自己在做什麼，我們決心要成功，這是一個好的開始。」她說，她不會對張忠謀的嚴厲口吻感到惱怒，稱許他是「指標人物」，還數度說「我很敬重他」。