美光「優離」裁員祭9個月補助 勞工局：恰彌補台積電人力

全球記憶體大廠美光公司（Micron Technology），今年起全球裁員10%，美光公司台中廠一月至今裁減約350人，員工占比5%。據了解，美光公司因為採優惠的自願離職方案，給員工不錯的離職方案，中科管理局至今未接獲不滿意的申訴案件。

台中市勞工局今也指出，美光公司台中廠位在中科園區，屬國家科學及技術委員會中部科學園區管理局所轄管，勞工行政和檢查屬中科管理局業務，但勞工局仍協助關心勞工並提供法令諮詢。

勞工局也說，因為台積電有人力需求，這350人恰好可以彌補台積電等其他科技廠的人力，多數應該都已經另有新工作。不過，中科管理局表示，這部分尚難掌握，不過，美光中科廠員工離職後，管理局未接獲申訴案件。

勞工局說，美光公司台中廠以「優離」方案裁減人數約5%，資遣費以優於勞基法規定再加發3個月，並採優於就業保險法規定，按平均月投保薪資80%（依規定為60%）發給失業給付6個月。因此，員工等於是自願離職，因此並不適用非志願離職，也不必再向政府申請失業給付。

勞工局說，已和公司人資單位建立聯繫管道，並提供市府促進就業資源、獎金補助專案及由專人進行一案到底服務，另也請美光公司於面談優離員工時轉知並提供勞工局相關就業協助資料。