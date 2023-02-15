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群創協助印度Vedanta集團建置面板廠 估2024年底即可量產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
Omdia預估群創於印度建面板廠時程表。翻攝自Omdia網站
Omdia預估群創於印度建面板廠時程表。翻攝自Omdia網站

繼鴻海（2317）集團宣布與印度跨國企業Vedanta成立合資公司，在印度古吉拉特邦（Gujarat）興建12吋晶圓廠，預估2025年投產後，群創（3481）董事會昨(14)日通過，將協助Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited在印度建立TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點。

對此，Omdia指出，這座8.6代廠的後段模組生產線可望於明(2024)年下半年量產，前段產線則規劃在2025年上半年開始裝機、2026年量產。

而不同於晶圓廠落腳於古吉拉特邦的多雷拉（Dholera），這座液晶面板廠將位於巴魯奇（Bharuch），該地是工業化程度頗高的港口古城，擁有便捷的海運。

群創宣布，將與Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited基於印度及新興市場長期業務發展考量，協助其在印度建立TFT-LCD 顯示面板前後段生產據點。

群創指出，主要是因應新興市場快速成長及全球布局策略，與印度當地重量級合作夥伴協助建立第一條具備量產能力的TFT-LCD產線，就近供應服務當地市場需求。

Omdia平板顯示器研究小組負責人Charles Annis指出，這座工廠可望成為印度第一家集TFT、彩色濾光片、電池前板工藝以及模組組裝於一體的平板顯示器廠。

預估將採用群創8.6代廠的 2250 x 2600 mm 基板，初估生產6萬片基板。且Vedanta 的工程師已經來台，展開現場培訓計畫。

Charles 認為，群創光電會因此收入一次性的技術轉讓款，然後在量產開始時按出貨量收取持續性的專利授權費用。

他指出，這項整廠輸出的一次性技術讓金、及長期的授權金入帳，對目前處於面板產業谷底的群創而言，實為一大利多。

印度 群創

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