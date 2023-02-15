陸電動車市場增速放緩 1月鋰電池材料價格全線下跌

目前鋰離子電池產業鏈以消化庫存為主，據TrendForce研究顯示，上游鋰電池材料價格均在1月出現下跌，尤其以正極材料（Cathode materials）及其原料、電解液等跌價幅度最明顯。正極材料方面，電池級碳酸鋰（Lithium Carbonate）是佔據正極材料成本最高的原料，1月均價月跌12%；另一原料氫氧化鋰（Lithium Hydroxide）價格也出現下滑，但氫氧化鋰受惠海外訂單需求支撐，價格跌幅較碳酸鋰略輕，不過電池級碳酸鋰、氫氧化鋰1月均價都已跌至每噸50萬人民幣以下。電解液方面，受鋰鹽價格下跌影響，1月電解液的原料六氟磷酸鋰（LiPF6）均價下跌11%，進而影響電解液1月均價月跌11~15%。

TrendForce表示，2023年起中國大陸新能源汽車政策補貼正式退出，儘管祭出購車補貼政策以促進消費，且新能源汽車購置稅優惠政策延續至2023年，但由於2022年第四季新能源車促銷策略推出時，透支了部分市場購買力，加上2023年第一季度市場淡季，中國大陸新能源車市場增速放緩，在此影響下動力電池需求下滑，上游原材料價格出現集體下跌，不過這倒也使鋰離子電池成本壓力稍獲緩解。

具體來看，車用動力電池電芯方面，1月整體電芯價格跌幅約1%，各型態如方形三元動力電芯、方形鐵鋰動力電芯等價格分別下跌1~2%不等，預期下月將續跌。以磷酸鐵鋰（LFP）電芯為主的儲能電芯，1月均價約為0.94人民幣/Wh，月跌2%，不過儲能電池在中國大陸政府政策的支援下，市場需求有稍微轉好趨勢，預計第一季儲能電芯價格將持平或再略微下調。消費電池電芯方面，鈷酸鋰（LCO）電芯1月均價9.9人民幣/Ah，近期由於終端市場需求表現不佳，市場成交量少，加上原料端鈷酸鋰正極材料價格持續下滑，預計短期內鈷酸鋰市場行情持續處於弱勢，2月價格預計將進一步下跌。