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股神去年Q4減碼台積電持股86% 過往也賣過英特爾

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
波克夏公司執行長巴菲特。美聯社
波克夏公司執行長巴菲特。美聯社

巴菲特旗下波克夏公司基金出具最新持股報告，市場關注關於台積電（2330）持股是否有所變動，最新資訊顯示，該基金去年第4季減碼5176.8萬股，減持幅度達86%。該基金過往投資半導體股也並非沒有短期持有就結帳的案例，波克夏先前也曾持股英特爾但不到一季就全數獲利出清。

美國證監會資訊，巴菲特波克夏公司遞交截至2022年12月31日的第4季持股清單。該季持股總市值達2990.01億美元，季增加0.98%，但該季沒有新增個股，只調整持股部位，其中降低台積電持股的86%但尚未全數出清。

先前13F報告顯示，巴菲特旗下波克夏去年第3季投資組合中，大手筆投資至少41.2億美元，首度新增台積電ADR，不過，當時業界討論，波克夏先前也曾持股英特爾但不到一季就全數出清，該基金後續持股半導體情況須持續觀察。

台積電 波克夏

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