MWC世界行動通訊大會登場 第一金投信：再放大太空衛星商用版圖

2023年MWC世界行動通訊大會即將在2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，今年的MWC大會是疫後首度全面採取實體展形式進行，也使得參展規模大爆發，投信指出，從目前台灣館所規劃集結各大廠展出包括5G、衛星通訊、天線、基地台、智慧物聯網平台等重要技術與整合系統設備等，這些都可預見未來一年太空衛星、智慧物聯網等商業化發展如火如荼推展。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人牟宗堯說，去年MWC將5G連結、萬物聯網，提高網路覆率以縮短偏鄉數位落差等是最重要議題，也成為過去一年最重要的行動通訊發展方向，蘋果、華為在去年的新手機都有衛星通訊的功能等，今年MWC大會更可望擴大太空運用的通訊技術。

牟宗堯表示，1月的美國消費電子展(CES)上，晶片大廠高通宣布推出衛星呼救方案，並與Garmin及Iridium等衛星服務商合作，可以想見，今年透過衛星傳遞資訊內容、雙向通訊的功能會越來越強化，高通為智慧手機主要晶片供應商，可以預期更多的手機搭戴衛星的問世，將成為主流功能。

2022年太空產業正式進入獲利收割期，太空科技在年初烏俄戰爭中擴大運用建功，而受到更高的關注度，牟宗堯表示，去年的衛星發展步入新時代，包括衛星通訊產業營收轉正成長、智慧型手機搭載衛星通訊功能、低軌衛星商機爆炸成長、太空產業的大型併購陸續出現。

根據國際科技情報公司ABI Research的資訊針對太空衛星2023年的發展研究顯示，2023年將衛星發射量與服務量顯著成長的一年，太空衛星商轉營運數據也可望持續向上提升，隨著通信衛星需求的大幅提升與全面部署，目前擁有最大衛星部署的馬斯克星鏈計畫（Starlink），在未來十年內還將發射7,500顆第二代衛星，2023年還將有1,800至2,400顆低軌衛星上線，ABI Research預估，2023年使用低軌衛星的用戶數將達到240萬，至2030年前，全球獲准部署的低軌衛星數量將達3萬顆以上。

市調機構預估，2023年低軌衛星商轉量將達1,300顆以上，全球衛星總產值可達3,083億美元，低軌衛星的主要運用由軍事、國防，再跟隨著衛星小型化，及有效載荷系統的進步等，加上火箭載成本持續下降等，整體低軌衛星快速商業化營運發展，也更加強化了太空相關產業及需求的爆發性成長，整體的產業發展除了天上的衛星、接收設備，還包含地面的發射站、基地台等。

牟宗堯表示，太空通訊衛星產業快速發展，隨著大量的低軌道衛星入軌，帶動衛星製造、功能改進需求大量增加，並推升相關廠商營運動能，第一金太空衛星ETF（00910）為目前全台唯一一檔以全球衛星設備與通訊服務、太空技術，先進衛星與航太零件等標的為核心標的於台灣掛牌交易的股票型ETF，太空產業長期成長動能與發展趨勢備受期待，投資人不妨透過定期定額存股太空財，參與太空衛星發展長線成長爆發力。