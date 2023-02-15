Google伺服器晶片 也來台積下單

外電報導，Google自行研發伺服器晶片首度由台積電操刀，預定2024年下半年量產，2025年採用。市場分析，過去Google自研手機晶片Tensor都由三星代工，此次更高階伺服器晶片卻轉向台積下單，反映台積電生產與技術品質領先同業，加上量產穩定，因而獲客戶青睞。

台積昨（14）日不回應相關傳聞或單一客戶訂單動態。業界分析，過去三星一直協助Google自研手機晶片生產，包含今年下半年將推出Pixel 8、Pixel 8 Pro等搭配的新款晶片Tensor G3也找三星操刀。但過去跑分數據資料顯示，Tensor效能一直遜於高通與聯發科的晶片。

如今Google伺服器晶片首度自行設計，並選擇台積電取代三星晶圓代工，該款晶片設計定案後，將於2024年量產。業界認為，代表該新款處理器效能顯著提升，且生產品質將更可靠，也反映台積電生產規模持續穩居業界龍頭。

GSM Arena資訊顯示，去年南韓半導體業界曾預測，三星操刀Google手機用處理器之後，有望進一步協助伺服器用晶片生產。不過，最新消息傳出，Google新款伺服器晶片並未找三星投片，外界解讀，可能因三星晶圓代工先進製程產能受限，除自用以外，少部分產能無法滿足客戶需求。

科技資訊網站The Information報導，Google在研發自家的伺服器晶片已取得進展，預料由台積電在2024年下半年量產，2025年開始採用這些新晶片，目標是降低營運資料中心成本，並跟上雲端競爭同業亞馬遜的腳步。

報導引述知情人士指出，Google的伺服器設計團隊研發兩款基於安謀（Arm）技術的伺服器處理器已至少兩年。台積電可能在2024年下半年開始量產這兩款晶片。

Google要追趕雲端市占龍頭亞馬遜AWS，為旗下伺服器租賃事業打造自家伺服器晶片有其必要性。AWS在四年前推出自研晶片，使用的電力較少，傳輸速度也比傳統伺服器更快。一些AWS的客戶已回報，採用亞馬遜自研晶片所驅動的伺服器，收到大力節省之效。