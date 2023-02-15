Google伺服器晶片 也來台積下單

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中╱綜合報導

外電報導，Google自行研發伺服器晶片首度由台積電操刀，預定2024年下半年量產，2025年採用。市場分析，過去Google自研手機晶片Tensor都由三星代工，此次更高階伺服器晶片卻轉向台積下單，反映台積電生產與技術品質領先同業，加上量產穩定，因而獲客戶青睞。

台積昨（14）日不回應相關傳聞或單一客戶訂單動態。業界分析，過去三星一直協助Google自研手機晶片生產，包含今年下半年將推出Pixel 8、Pixel 8 Pro等搭配的新款晶片Tensor G3也找三星操刀。但過去跑分數據資料顯示，Tensor效能一直遜於高通與聯發科的晶片。

如今Google伺服器晶片首度自行設計，並選擇台積電取代三星晶圓代工，該款晶片設計定案後，將於2024年量產。業界認為，代表該新款處理器效能顯著提升，且生產品質將更可靠，也反映台積電生產規模持續穩居業界龍頭。

GSM Arena資訊顯示，去年南韓半導體業界曾預測，三星操刀Google手機用處理器之後，有望進一步協助伺服器用晶片生產。不過，最新消息傳出，Google新款伺服器晶片並未找三星投片，外界解讀，可能因三星晶圓代工先進製程產能受限，除自用以外，少部分產能無法滿足客戶需求。

科技資訊網站The Information報導，Google在研發自家的伺服器晶片已取得進展，預料由台積電在2024年下半年量產，2025年開始採用這些新晶片，目標是降低營運資料中心成本，並跟上雲端競爭同業亞馬遜的腳步。

報導引述知情人士指出，Google的伺服器設計團隊研發兩款基於安謀（Arm）技術的伺服器處理器已至少兩年。台積電可能在2024年下半年開始量產這兩款晶片。

Google要追趕雲端市占龍頭亞馬遜AWS，為旗下伺服器租賃事業打造自家伺服器晶片有其必要性。AWS在四年前推出自研晶片，使用的電力較少，傳輸速度也比傳統伺服器更快。一些AWS的客戶已回報，採用亞馬遜自研晶片所驅動的伺服器，收到大力節省之效。

晶片 台積電

延伸閱讀

Google急推AI機器人Bard迎戰ChatGPT 自己人也不挺：糟糕決定

台積電去年員工分紅激增 法人盼留才也能兼顧股東

台積電去年員工分紅加業績獎金逾1200億元 每人平均領到近187萬元

iPhone 14擴大採用自主設計晶片 台積電可望受惠

相關新聞

台積員工分紅 每人平均187萬

台積電昨（14）日董事會通過季配息、員工分紅、海外投資等九項議案。其中，與股民最相關的去年第4季配息維持每股配發2.75...

15吋MacBook Air 傳4月亮相

蘋果傳將於4月推出新款15.5吋MacBook Air筆電，市場看好，蘋果新機問世，有望為台積電、廣達及鴻海等供應鏈業績...

聯發科員工分紅 縮水三成

聯發科去年下半年員工分紅昨（14）日「開獎」，受業績衰退影響，總分紅金額推估是去年上半年七折左右，換算約縮水三成，以可參...

蘋果採用台積晶片 權王受惠

市調機構Counterpoint分析，128GB版本的iPhone 14 Pro Max成本比同容量的iPhone 13...

Google伺服器晶片 也來台積下單

外電報導，Google自行研發伺服器晶片首度由台積電操刀，預定2024年下半年量產，2025年採用。市場分析，過去Goo...

中華電信招1,700名科技新血 起薪4萬

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信今年要搶AIoT、資安等新興科技人才，預計將招募1,700名生力軍，今年人力大投資，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦