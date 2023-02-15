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蘋果採用台積晶片 權王受惠

經濟日報／ 國際中心╱綜合外電

市調機構Counterpoint分析，128GB版本的iPhone 14 Pro Max' rel='iPhone 14 Pro Max' data-rel='/2/191735' class='tag'>iPhone 14 Pro Max成本比同容量的iPhone 13 Pro Max貴3.7%，自行設計零組件的成本占材料總成本的22%，由台積電代工生產的4奈米製程處理器晶片成本估計增加11美元，成本占比達20%。隨著蘋果擴大採用自主設計晶片，台積電營運有望跟著受惠。

Counterpoint發布的128GB版本iPhone 14 Pro Max物料清單（BoM）成本分析顯示，這款手機的BoM成本為464美元，比同容量的iPhone 13 Pro Max高出3.7%。應用處理器、顯示器及相機鏡頭模組是成本增加的主要領域，這些零組件的成本占比也都擴大。

報告指出，蘋果的新一代行動處理器A16仿生處理器因為採用更先進的4奈米製程，成本估算增加11美元，使這項處理器的成本占BoM成本比重攀升至20%。

Counterpoint說，iPhone 14 Pro Max由蘋果自行設計零組件的成本，占BoM總成本的比率也提高，估算為22%。蘋果自主設計的晶片還包括電源管理晶片（PMIC）、音頻、聯網及觸控晶片。4,800萬像素相機模組升級，也使iPhone 14 Pro Max的相機領域成本增加6.3美元。

報告指出，蘋果持續分散供應來源，例如iPhone 14 Pro Max的NAND晶片供應商包括鎧俠和SanDisk，LPDDR5是由SK海力士和三星電子供應，恩智浦和高通仍是無線聯網、顯示及觸控解決方案的供應商等。

iPhone 14 Pro Max iPhone 晶片

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