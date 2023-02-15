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聯發科員工分紅 縮水三成
聯發科去年下半年員工分紅昨（14）日「開獎」，受業績衰退影響，總分紅金額推估是去年上半年七折左右，換算約縮水三成，以可參與分紅的員工數約1.4萬人估算，平均每人可分得金額跌破百萬元、降至80.9萬元，但仍依個別員工考績而定。同時，該公司也已從2月開始調薪。
據了解，聯發科員工分紅是以提撥稅前盈餘的一定比率來發放，外界估計約為二成左右。聯發科分紅是分為上、下半年兩次發放，時間點分別是每年2月與8月，上半年分紅於同年8月發放，下半年分紅則於隔年2月發放。
聯發科去年上半年稅前盈餘為789.07億元，以其中二成來計算，員工分紅總金額約等於157.81億元，續創歷史新高。不過，受手機市場買氣低迷影響，下半年稅前盈餘降至566.53億元，同樣以二成計算，分紅總金額同步降為113.3億元，大約是上半年的71折。
針對員工分紅，聯發科昨日表示，員工獎金為機密，不便評論，強調該公司提供深具競爭力的全年度整體薪酬，以及有挑戰性的全球發展工作機會，吸引及留任最好的人才。
外界認為，依照往例，聯發科應是以去年下半年稅前盈餘的比例，與個別員工所屬部門、職等、年資、績效表現等為基準來配發。
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