15吋MacBook Air 傳4月亮相

蘋果傳將於4月推出新款15.5吋MacBook Air筆電，市場看好，蘋果新機問世，有望為台積電、廣達及鴻海等供應鏈業績添柴火。

相關供應鏈向來不評論客戶與單一產品。法人點名，蘋果筆電搭載的M系列處理器由台積電操刀；廣達與鴻海為MacBook主力組裝廠，其中，廣達以高階MacBook為主，入門款則由鴻海與廣達分食。

AppleInsider網站報導，面板供應鏈分析師羅斯・楊（Ross Young）去年12月指出，較大尺寸的MacBook Air將在今年春季上市。日前他在推文表示，這款較大尺寸MacBook Air的面板生產工作已在本月展開，新機將在4月推出。

外媒分析，羅斯・楊過往的預測精準度不錯，尤其是和面板供應相關的預測。報導也說，來自不同消息來源的多項傳言或許顯示蘋果可能推出15吋MacBook Air，但在蘋果確實推出該產品之前，都不能保證會有這項產品。關於蘋果可能推出15吋MacBook Air的傳言從2021年來就沒停過，但除了尺寸更大外，其他細節資訊並不多。然而，這款產品可能主打新一代的Apple Silicon晶片，例如M3晶片。蘋果供應商台積電去年12月已開始量產3奈米晶片。

最新款的MacBook Air可能為充電配備磁性MagSafe 3連接線，不會單純只透過Type C連接埠充電。

在供應鏈業績表現方面，廣達今年元月合併營收900.71億元，月減15.3%，年減10.6%。廣達表示，本季是傳統淡季，筆電出貨將較去年第4季衰退。

外界預估，筆電廠往年第1季出貨通常季減15%到20%，廣達由於消費性筆電占比較高，預期季減幅度可能落在兩成左右。

鴻海元月合併營收6,604億元，逆勢月增逾4.9%，為歷年最旺的元月，並較去年同期大增48.1%，優於預期。

鴻海指出，元月營收達成率略高，看好本季營運將可達外界預期。鴻海訂3月15日舉辦法說會，公布上季財報及展望，法人預期，本季表現淡季不淡。