台積員工分紅 每人平均187萬

台積電昨（14）日董事會通過季配息、員工分紅、海外投資等九項議案。其中，與股民最相關的去年第4季配息維持每股配發2.75元現金股利，共發出逾713億元現金。

最讓員工興奮的是，董事會也通過去年員工分紅總金額超過1,214億元、創新高，年增率70.5%。台積電並未提供員工分紅相關平均數與中位數，外界以員工數約6.5萬人計算，每人平均可領近187萬元，羨煞一般上班族。

台積電說明，董事會核准的去年員工業績獎金與酬勞（分紅）當中，有一半員工業績獎金（約607億元）已於每季季後發放，另一半分紅將於今年7月發放。

台積電去年第4季歸屬母公司淨利2,959億元，每股純益11.41元，都是單季新高；去年度稅後純益1兆165億元，改寫新猷，每股純益39.2元。公司上季維持過往季配息每股配發現金股利2.75元，普通股配息基準日為6月21日，除息交易日為6月15日，並訂6月6日舉行股東常會。

在投資與增資方面，台積電董事會核准資本預算約69億5,950萬美元，包含建置及升級先進製程產能，建置特殊製程產能以及廠房興建及廠務設施工程。另外，因應美國新廠資金需求，董事會核准於不超過35億美元額度內，增資100%持股子公司TSMC Arizona。

台積電董事會並核准於不高於新台幣600億元的額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及／或汙染防治相關支出資金需求。

台積電也將持續發行限制型股票，藉此吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，核准發行2022年限制員工權利新股共2,110張，亦核准發行不超過普通股6,249張的2023年限制員工權利新股案，將在股東常會討論。

另外，台積電董事會也核准變更「審計委員會」改名為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於公司董事會設立「提名及公司治理暨永續委員會」。