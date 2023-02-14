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電視品牌廠傳回補庫存 法人維持雙虎區間操作建議

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

二線電視品牌廠傳出自農曆年後開始回補庫存，三星、LG等一線品牌廠亦規畫第2季補庫存，法人指出，若IT面板高庫存狀況持續改善，第1季有機會成為面板廠營運谷底，維持友達（2409）、群創（3481）「區間操作」投資建議。

受惠於外資買盤回補，友達14日股價上漲3.6%收17.15元，群創股價上漲3.2%收12.9元，同步終止連二黑。

投顧法人指出，市場傳出二線、一線電視品牌廠陸續啟動回補庫存，預估今年第2季全球電視面板需求將增加至1.61億片，年增約二成，符合先前預期表現。

此外，京東方等中國大陸面板大廠已通知客戶將調漲電視面板價格，研調機構Omida更指出，2月下旬小尺寸電視面板有機會小漲1至2美元，大尺寸電視面板則有機會調漲8至9美元。

法人認為，近期電視面板庫存已回到健康水準，如果IT面板高庫存狀持續改善，多數面板廠有機會於第1季營運落底，維持面板雙虎區間操作的投資建議。

電視面板

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