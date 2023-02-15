聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺宏加速新品研發 拚年中量產

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

儘管記憶體市況仍處低潮，旺宏（2337）仍持續投入研發，總經理盧志遠強調，公司將部分產能調配給研發人員使用，以加快新產品研發腳步，現階段96層3D NAND已送樣給特定客戶評估，192層進度也因此超前，預計今年中之後可望進入量產，至於3D NOR則要到明年。

去年全年旺宏的研發費用為59.13億元，年增5.3%，為八年來新高。因應3D NAND Flash研發及營運所需，旺宏董事會去年12月通過26.48億元資本預算，包含2023年資本支出及3D NAND Flash研發機器設備，預計今年第1季起陸續投資。旺宏預估今年折舊費用與去年差不多。

旺宏昨（14）日股價收36.35元，上漲0.75元，外資法人連六日買超。

此外，專利及法律商業資訊服務供應商、律商聯訊（LexisNexis）近期發布《2023年創新動能：全球百大》年度智慧財產權評比報告，旺宏已連續兩年入選。

旺宏 NAND NAND Flash

延伸閱讀

傳長江存儲裁員 法人對NAND Flash族群評價維持中立

2023年要買幾張00878才夠？存高股息ETF必看攻略！

Omdia：液晶電視製造商採購單第2季起呈上升趨勢

長江存儲裁員、延後建廠 有利台廠相關族群

相關新聞

谷歌的勁敵來了，ChatGPT點燃搜索引擎爭奪戰

眾所周知，加州Mountain View附近坐落著全球商業史上最大的利潤來源，而Google總部就在這裡，過去二十年，Google的搜尋引擎一直是大家公認的互聯網門戶首選，也是廣告商最喜歡的刊登廣告處。

美光科技裁員150人 桃市府要求應盡速和員工溝通

台灣美光科技因景氣不佳裁員，遭員工指控以短暫約談的方式要求員工自願離職，桃園市政府勞工今邀美光公司人資主管說明，美光公司...

中華電信招1,700名科技新血 起薪4萬

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信今年要搶AIoT、資安等新興科技人才，預計將招募1,700名生力軍，今年人力大投資，希...

旺宏加速新品研發 拚年中量產

儘管記憶體市況仍處低潮，旺宏（2337）仍持續投入研發，總經理盧志遠強調，公司將部分產能調配給研發人員使用，以加快新產品...

台灣電子資訊業唯一 宏碁入選全球女性友善公司

美國商業雜誌「富比世」與市場研究機構Statista合作，對全球企業及員工進行調查評比，電腦品牌廠宏碁為台灣唯一入選「2...

台積電去年員工分紅激增 法人盼留才也能兼顧股東

台積電董事會決議2022年第4季每股配發2.75元現金股利，維持前幾季的水準。較受矚目的是，台積電員工分紅總額激增逾7成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦