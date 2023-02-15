旺宏加速新品研發 拚年中量產

儘管記憶體市況仍處低潮，旺宏（2337）仍持續投入研發，總經理盧志遠強調，公司將部分產能調配給研發人員使用，以加快新產品研發腳步，現階段96層3D NAND已送樣給特定客戶評估，192層進度也因此超前，預計今年中之後可望進入量產，至於3D NOR則要到明年。

去年全年旺宏的研發費用為59.13億元，年增5.3%，為八年來新高。因應3D NAND Flash研發及營運所需，旺宏董事會去年12月通過26.48億元資本預算，包含2023年資本支出及3D NAND Flash研發機器設備，預計今年第1季起陸續投資。旺宏預估今年折舊費用與去年差不多。

旺宏昨（14）日股價收36.35元，上漲0.75元，外資法人連六日買超。

此外，專利及法律商業資訊服務供應商、律商聯訊（LexisNexis）近期發布《2023年創新動能：全球百大》年度智慧財產權評比報告，旺宏已連續兩年入選。