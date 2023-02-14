旺宏總座盧志遠：半導體景氣將呈U型反轉 估底部會比較久

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行線上法說會，公布去年稅後純益6.05億元，每股純益0.33元；其中毛利率受到產能稼動率降低，降至34.1%，低於預期。旺宏總經理盧志遠表示，這波景氣下行，預估將會以U型反轉，U的底部會比較久，景氣將會慢慢回升。

旺宏去年第4季合併營收90.78億元，季減20.9%，年減達37.6%；毛利率季減10.1個百分點，降至34.1%，稅後純益6.05億元，季減逾七成，每股0.33元；但全年每股純益仍4.83元。

旺宏表示，去年第4季毛利率下滑達10.1個百分點，主因產能利用率下滑及提列庫存跌價損失。

旺宏並公布截至去年底，帳上存貨金額為146.8億元，其中四成為唯讀記憶體（ROM）、四成為編碼型快閃記憶體（NOR Flash），另二成為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

由於市場買氣仍疲弱，旺宏預估上半年產能利用率仍維持70~75%，部分產品在今年首季開始恢復生產，但仍會視客戶展望，彈性調整。

針對今年半導體景氣走向，盧志遠表示，目前全球變數仍高，客戶需求不易掌握，今年景氣他個人看法會比較接近U型，底部會比較久，景氣是慢慢恢復。

不過盧志遠強調，美中科技戰，旺宏是受惠廠商；至於NOR價格動向，他表示去年第4季，非車用和工控產品有較大的降價壓力，但旺宏的產品是屬於高品質產品，價格維持平穩，而且在需求疲弱時，多數客戶無法透過降價而刺激出訂單量，因而旺宏的售價維持平穩。

至於旺宏․3D NAND的開發進度，其中96層產品，客戶已完成測試，正等待客戶下單；192層第一個試產產品，將會在今年年中完成，年底前可以下單。

另外，專利及法律商業資訊服務供應商─律商聯訊（LexisNexis）近期發布《2023年創新動能：全球百大》年度智慧財產權評比報告，評選出全球擁有最強創新動能及領先專利的100家公司，旺宏已連續兩年入選。

旺宏表示，《創新動能：全球百大》分析過去兩年專利組合實力變化，發掘具有前瞻性的專利發展及各行業領域中的創新者，2023年台灣共有5家公司入選，「半導體」類別全球計有12家獲選，台灣僅有3家。

這份報告共分析了全球1100萬個專利家族（Patent Family），從中評選出最具「技術影響力」、「市場影響力」及「競爭影響力」的100家最具創新格局之公司。