台積電去年員工分紅加業績獎金逾1200億元 每人平均領到近187萬元

台積電今日舉行董事會，通過去年第4季每股配息仍為2.75元，同時通過去年員工分紅金額及季獎金合計逾1,200億元，達1,214.04億元，年增近七成，創歷年最高水準，台積電員工人數6.5萬人概算，平均每人可分約186.8萬元，年增49.5%，同寫歷年最高分紅水準。

台積電去年受惠先進製程訂單大爆發，儘第去年下半年產業進入庫存調整，但合併營收約為新台幣 2 兆 2,638.9億元，年增42.6%，創下歷史新高，獲利突破1兆元，達約1兆165億元，年增約70.4%，每股純益達39.2元，同創歷史新高。

台積電董事會決議去年第4季仍維持每股配息2.75元，並訂今年股東會6月6日舉行。去年第4季配息基準日訂定為6月21日，除息交易日為6月15日。股票自6月17日起至6月21日停止過戶，並於7月13日發放。台積電美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證除息交易日亦為6月15日，與普通股一致。美國存託憑證配息基準日訂為6月16日。

其中備受員工關注是員工分紅金額，台積電董事會通去年盈餘分配給員工的業績獎金與酬勞(分紅)，合計1,214 .04億元，其中員工業績獎金約607.02億元已於每季季後發放，至於員工分紅約607.02億元，將於今年7月發放，以台積電現有台籍員工約6.5萬人計算，每股領到的分紅加獎金近187萬元，也為歷年最高發放水準，在全球經濟下行之際，台積電的分紅加計業績獎金，令人稱羨。

此外，台積電為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG(環境、社會、公司治理)成果，本次董事會核准發行2022年限制員工權利新股共2,110張。另也核准發行不超過普通股6,249張 2023年限制員工權利新股案，並將呈送2023年股東常會核准。

董事會還核准變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」之名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於本公司董事會設立「提名及公司治理暨永續委員會」。

董事會今日也核准資本預算約69億5,950萬美元，將用於建置及升級先進製程和特殊製程產能、 廠房興建及廠務設施工程。以及核准於不超過35億美元額度內，增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。也核准於不高於新台幣600億元額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。