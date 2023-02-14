超羨慕！台積電分紅每人約187萬元 全年營收創歷史新高
台積電（2330）今（14）日召開董事會，核准去年第四季股利，每股將配發現金股利2.75元；核准2022年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約1214.04億元，若以員工人數6.5萬人概算，平均每人可分約186.77萬元。
根據台積電董事會所核准2021年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約1214.04億元；其中員工業績獎金約607.02億元，已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約607.02億元將於今年7月發放。
董事會核准2022年營業報告書及財務報表，全年營收2兆2.638.9億元，創下歷史新高，獲利突破1兆元，達約1兆165.3億元，年增約70.4%，每股盈餘約39.2元。
董事會決定今年股東會於6月9日舉行。
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