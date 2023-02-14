群創祭研發菁英人才獎學金 將廣招千名新世代菁英人才

群創（3481）秉持「More than Panel」為企業核心轉型再造理念，跨足利基新事業，致力打造多元共融文化，持續升級人才培訓，重新出發，為新事業、新市場挹注新活水。今年3月群創校園徵才永續計畫正式啟動，鏈結ESG永續淨零行動，打造零碳求職之旅，預計全面招募千名校園優秀人才，更鎖定跨界新世代菁英，包括研發、AI、軟硬整合及跨域等多元人才，共擘智慧顯示新未來。

群創光電人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示：「群創堅信『人才』是企業永續發展的基石，也是公司最重要的資產。群創貫徹3Vs營運策略之Share Value『永續核心‧社會共榮』理念，提供同仁永續發展的職涯規劃與友善環境。同時，群創相信多元共融文化，可為企業挹注創新活水與進步契機，且透過積極培育跨域菁英人才，提供系統性的人才培育藍圖，群創將攜手同仁共同創新成長，創造雙贏。」

永續人才培育，打造多元共融文化

群創製造與銷售服務平台紮根全球各地，透過多元、公平、共融的職場文化，尊重每位員工的獨特性，包括種族、性別、宗教的共融，致力營造優質友善工作場域。群創並提供多元工作型態，包括彈性調整工作時間、地點，並規劃優於法規的友善福利措施，如孝親假、陪讀假、陪產檢假等，使員工於工作與生活獲得平衡。群創近三年申請育嬰留停達850位，留停復職留存率更達90%，亦提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。此外，群創亦啟動迎新計畫與導師制度等多元機制，不定期舉辦相見歡等溫馨活動，進行新人關懷問卷，主動關心新人工作狀況，以協助新進員工快速適應工作，提升新進員工留任率，一同展開前瞻科技發展的職涯。

群創永續行動走進校園，打造零碳求職之旅

群創積極實踐永續精神，將企業永續行動推進校園，今年群創校園徵才結合永續與數位招募策略，包括Line@行動招募平台、虛實整合「未來招募中心」、智能無紙化履歷系統等，打破時間、空間的藩籬，結合多元數位工具，提供求職者創新、多元、友善的求職管道。同時，群創並提供求職專場面談會可享綠能接駁服務及面試搭乘大眾運輸可享優惠補助等，鼓勵求職者響應減碳交通，一同邁向永續淨零未來。

2023年群創校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，並擴大至台大、成大、清大、交大、中央、中興、中正、中山、台科、北科及多所科技大學，預計招募千名菁英。此外，群創深耕校園發掘潛力新秀，推出研發菁英人才獎學金，碩士30萬元、博士60萬元。