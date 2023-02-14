聯發科員工分紅開獎！總金額打七折 呈現幾家歡樂幾家愁
全球手機晶片龍頭聯發科（2454）去年下半年的員工分紅於今(14)日「開獎」，呈現幾家歡樂幾家愁的局面，總分紅金額推估是去年上半年的七折左右，同時該公司也從2月開始調薪。
聯發科員工分紅是提撥稅前盈餘的一定比率來發放，外界估計約為二成左右。其分紅是分為上、下半年兩次發放，時間點分別是每年2月與8月，上半年分紅於同年8月發放，下半年分紅則於隔年2月發放。
聯發科對於這次2月發放的分紅金額不多做評論，外界認為依照往例，應是以該公司去年下半年獲利，與個別員工績效表現等為基準來配發。
聯發科去年上半年稅前盈餘為789.07億元，以二成來計算，員工分紅總金額約等於157.81億元，續創歷史新高。不過受到整體市況影響，該公司去年下半年的稅前盈餘降至566.53億元，以二成計算，分紅總金額同步降為113.3億元，大約是上半年的71折。
根據網友爆料，聯發科E7與E8級別的基層人員，這次拿到的分紅金額依照績效不同，從10多萬到90多萬元皆有。至於調薪幅度，則是大多介於1％至7.5％之間。
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