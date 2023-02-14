中華電信：國境解封 國際漫遊客戶成長6倍

隨著新冠肺炎疫情逐漸流感化，越來越多消費者出國旅行，中華電信今（14）日表示，國際解封後，國際漫遊客戶成長6倍，以最近剛結束的春節假期來看，中華電信50%國際漫遊用戶首選日本旅遊，其次是東南亞，中華電信預料，今年出國、來台遊客雖然還無法回復到2019年疫情前盛況，但至少會回復到2019年50%水準，預料還要1-2年後，才能回到疫情前水準。

中華電總經理郭水義指出，中華電2022年營收、獲利皆創近五年新高，後續也將持續推動數位轉型與創新，搭配中華電信的5G、寬頻與Wifi-6三網結合，不僅打造最佳高速上網體驗，隨著基礎建設布建，也可協助企業推動數位轉型，推動商業模式的創新、數據驅動的洞察、乃至客戶導向服務等面向，做企業升級與轉型的後盾。

郭水義表示，目前中華電在行動用戶、5G用戶數都是市占率第一，這都證實了中華電強勁的技術能力。

隨著5G逐漸走入民眾生活，中華電信也將於明年上半年推動3G網路汰停工作，目前積極擴充4G語音通話VoLTE架構，預期在停用3G網路之後一年可以省電1億度。同時中華電也積極佈局IOWN架構，預期在2030年間傳輸的電源能耗效率可以提升100倍，意味著同樣的數據傳輸量耗能只需要原本的百分之一，協助國家達成2050年的淨零碳排工作。

而在人才培訓方面，郭水義表示，中華電今年預計將召募1700人，其中有41%為包含新興科技人才，領域涵蓋AIoT、雲端、大數據、資安等，未來會以5G為核心力拚兆元升級。