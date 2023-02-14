供應商加大車規MLCC投資研發及擴產力度 支撐2023年MLCC需求

據TrendForce最新調查，2023年2月MLCC供應商BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；訂單出貨比值）微幅上升至0.79。由於消費性電子、資料中心、網通5G基建市場回歸傳統淡季循環，訂單需求放緩，反觀車用訂單受惠於特斯拉（Tesla）降價促銷而有機會增加，使得各家車廠加入價格戰鞏固市場份額。2023年首季車用MLCC訂單量相對穩定，預期MLCC供應商全年將積極投入研發及擴大車用產品產能。

TrendForce表示，自2022年第3季消費性電子產品需求翻轉走弱後，車用訂單需求持續穩健，MLCC供應商開始集中資源研發車規產品，並加速製程技術提升與擴產步調。龍頭日廠村田持續朝每年產能增長10%的目標邁進，2023年第2季起，預計車規MLCC月產能將達到250億顆，穩坐市場龍頭。

日廠TDK也在2022年5月宣布，將在日本岩手縣現有北上廠擴建車用產能，預計2024年九月正式量產，月產能將增加50~80億顆。而韓廠三星、日廠太誘與台廠國巨，在2023年車用產能都有顯著增長，平均月產能提升20~30億顆水準。

台廠華新科雖車規產能起步較晚，平均月產能為15~20億顆，但持續透過於高雄廠擴增產線，今年月產能有機會上看25~30億顆。值得一提的是，陸廠風華、微容等，近年來也透過招攬國際專業技術人才，來提升研發與製程能力，從2022下半年已陸續推出低容值車規產品與產能提升，唯仍有技術門檻壓力，平均月產能約3~4億顆。

展望2023年，儘管歐美通膨放緩，但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣，卻也讓整體車市進入價格競爭循環，因此成本優勢將是關鍵。TrendForce表示，競價趨勢將加重供應鏈上、下游降價壓力，長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微，而日廠長期的把持的高市占率將在其他業者陸續加入後遭分食，預估村田、TDK、太誘2023年車規MLCC產能占比將分別下滑至41%、16%及13%。

TrendForce表示，中國大陸電動車銷量受惠於政府政策作多拉抬，2022年起小米、華為與比亞迪等車廠已陸續導入微容、風華低容值車規MLCC，競價搶單就此開始。因此，2023年日廠相繼退出低階車規品低價競爭循環，換由中台韓廠相互競價搶單，且在後續各家新創車廠在考量降低整車成本的情況下，今年MLCC車規產品價格戰將持續。