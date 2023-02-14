中華電信今年招募1,700人 期待營運持續創高

中華電信（2412）董事長謝繼茂今日表示，中華電信今年將招募1,700人，以客戶為中心，打造全新戰隊，期待營運可望持續創高。

謝繼茂表示，2019年中華電信迎向5G新世代，啟動企業轉型計畫，2022年完成客戶導向的組織調整，成立個家、企業、國際三大事業群及網路、資訊、電信研究院三大技術群，2022年營收、獲利雙成長，超越財測目標，創五年新高。

謝繼茂指出，中華電信取得亞太電信900MHz頻譜後，持續投資建設，獲得國際網速認證，以5G、固網寬頻、WiFi，打造三網無縫體驗，打造資安、雲網端等完整5G方案，現在5G專網領先競業，拿下九成指標性企業客戶。

迎接2023年新局，謝繼茂表示，2023年將招募1,700人，其中700位新興科技人才，包含AIoT、雲端、資安、大數據及AI，歡迎天下英雌英雄加入，以客戶為中心的全新戰隊，期待營運可望再創新高。

中華電信總經理郭水義指出，期待國際及國內人才可以加入，與中華電信同行讓未來變成我們想要的模樣，找對人才、給對舞台、激勵喝采、業績必嗨。