VMware 預測今年五大IT技術趨勢

在過去一年，人工智慧（AI）、元宇宙、區塊鏈等技術備受人們關注。在2023年，VMware技術長 Kit Colbert分析，今年將有五大IT技術趨勢預測，包含2023年 IT 支出將保持強勢、產業將聯合發展早期多雲架構、數位化轉型將開始重視能源效率及今年將是 AI 發展里程碑式的一年及安全將成為焦點。

一、2023 年 IT 支出將保持強勢

在數位化轉型需求的推動下，IT 支出將繼續保持強勁勢頭。儘管經濟發展預測並不樂觀，但我仍然認為企業會繼續將數位投資放在首位，企業明白消費者和客戶已經開始要求、並依賴高速網路，用以傳輸資料、提高員工生產力、並且越來越多地使用邊緣運算。與我的觀察一致，Gartner 分析師也預測2023年的技術支出將增加5%以上。

二、產業將聯合發展早期多雲架構

行業將聯合發展早期多雲架構。多年來，VMware 都在構建一個強大的多雲架構，我認為這種架構最終將在整個行業中佔據主導地位，並在2023年成為主流，這個變化將促使我們徹底改變設計平台和應用的方式，雲端平台團隊的重要性越發明顯，其負責開發新技術，以支援跨雲服務和多雲應用。

同時也強調了 DevOps 和 DevSecOps 等實踐的重要性，其負責創建、管理和保護現代化應用，以及所有相關事務，比如服務網格、事件驅動型應用、API 和軟體供應鏈安全等。行業需要整體團結起來，攜手改進整合、互通性、安全、邊緣服務等方面的標準。我們已經在行業白皮書和各種活動中看到了此類合作的風向。

三、數位化轉型將開始重視能源效率

我們將看到企業數位化轉型開始高度重視能源效率。正如我在前兩個預測中所說，企業對高速多雲服務的需求正在不斷增長，但電力成本也會隨之增長。事實上，全球資訊通信技術（ICT）部門的用電量約占全球總用電量的 7%。資料中心人工智慧維運（AIOps）最適合用來控制能源成本（以及應對氣候變化挑戰）。

AIOps 可以使用機器學習模型將工作負載整合到數量最少的伺服器上、自動結束僵屍進程、在需求低迷的時間段關閉伺服器等等，從而節約能源和控制成本。雖然AIOps 本身並不是什麼新技術，但我預測這個應用場景可能會引發新一輪熱潮和相關研究。

四、今年將是 AI 發展里程碑式的一年

AI將在技術發展中發揮更重要的作用。ChatGPT 成為了大家耳熟能詳的網路熱詞，這是一個使用 OpenAI GPT-3 深度學習語言模型的機器人程式，任何人都可以在ChatGPT 中使用自然語言提問，它可以為幾乎任何領域的問題提供詳細的答案，甚至能在幾秒鐘內寫出一篇文章。

ChatGPT3 在發佈後五天，用戶就突破了一百萬大關，這個里程碑一般需要新創企業花費幾個月、甚至幾年的時間才能達到。除了幫學生寫作文、生成工作描述和回答古怪問題以外，ChatAI 的其他用途也將在未來一年得到更多關注，一些早期用戶已經嘗試將其作為調試工具，並對結果讚不絕口。

ChatAI 可能成為實用的低代碼和無代碼開發工具，這項技術還需要幾年才能成熟，不過毫無疑問，我們將在 2023 年更加清楚地認識到成熟的 AI 將如何以及在哪些方面對行業造成影響，儘管能夠穩定且大規模採用該項技術的系統要到幾年後才會出現，但2023 年依然是對 AI 具有里程碑式意義的一年。

五、安全將成為焦點

安全問題將成為焦點。隨著數位化轉型的持續升溫，企業對資料固若金湯的安全要求不斷提升。在過去一年，我寫了很多關於軟體供應鏈安全的文章，預計這將繼續成為產業熱點；在未來一年，人們也會越來越關注加密問題，從 6 月 28 日起，AWS 將不再支持 TLS 1.0 和 1. 1 版本，即便它繼續支持 TLS 1.2，這個 TLS 版本只有在去除弱密碼和演算法後才能被認為是安全的。

所有這些變化（再加上 NIST 敲定新的量子安全演算法）正在使加密敏捷性成為一項至關重要的業務要求，同時，人們對 VMware 加密敏捷性研究以及諸如 Zero Knowledge Proofs 等其他新安全方法的關注越來越多。