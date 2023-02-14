台智雲AI 2.0一站式服務 大型語言模型新利器

近期大型語言模型（Large Language Model，LLM）及生成式AI（Generative AI）的快速發展，開啟新世代AI新範疇。華碩（2357）轉投資的台智雲領先全台宣布成為第一個成功建置1,760億個參數的BLOOM（BigScience Large Open-science Open-access Multilingual Language Model）大模型，推出「AI 2.0大算力顧問服務」一站式整合方案，整合新世代AI的基礎建設、開發環境及專業技術團隊服務。企業透過台智雲服務，即刻投入AI應用研發，進入AI 2.0世代。

台智雲技術長陳忠誠指出：「AI技術結合大型語言模型已是產業科技發展的趨勢，企業要單獨執行LLM專案的難度極高，利用一站式AI 2.0大算力顧問服務，可更專心投入研發專案，大幅降低進入門檻。台智雲AIHPC高速運算平台結合技術資源團隊，以全新的服務模式，提供完整的AI外部支援，現今已有高科技研發製造、金融和零售領域企業正在洽談合作中。」

以台智雲完成的BLOOM大模型成果為例，資料集包含46種人類語言、13種程式語言，參數量達到1,760億個，整體資料量高達1.5TB以上，運用了840個GPU做跨節點（node）訓練，除了效能逼近線性理論值外，也可收斂訓練結果，若欲增加效能，亦能用線性的方式擴容（scale out），增加GPU來提升平行運算能力。此外，企業自行推動LLM專案，需熟悉分布式訓練架構、建置AIHPC高速運算系統、理解微調技術（fine-tune）、大模型推論（inference），布建門檻極高，若使用「AI 2.0大算力顧問服務」，可快速降低投入時間、技術成本、開發風險、硬體設備和人力投資等成本，打造自有生成式AI應用。