快訊

吳淡如戰翻網友 內行人曝「電腦繪圖者不喜歡AI繪圖」真正原因

評／如何成為好情人？心理作家指關鍵在心態

經典賽／王建民重登投手丘畫面曝光！網：眼淚都快流出來了

台智雲AI 2.0一站式服務 大型語言模型新利器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

近期大型語言模型（Large Language Model，LLM）及生成式AI（Generative AI）的快速發展，開啟新世代AI新範疇。華碩（2357）轉投資的台智雲領先全台宣布成為第一個成功建置1,760億個參數的BLOOM（BigScience Large Open-science Open-access Multilingual Language Model）大模型，推出「AI 2.0大算力顧問服務」一站式整合方案，整合新世代AI的基礎建設、開發環境及專業技術團隊服務。企業透過台智雲服務，即刻投入AI應用研發，進入AI 2.0世代。

台智雲技術長陳忠誠指出：「AI技術結合大型語言模型已是產業科技發展的趨勢，企業要單獨執行LLM專案的難度極高，利用一站式AI 2.0大算力顧問服務，可更專心投入研發專案，大幅降低進入門檻。台智雲AIHPC高速運算平台結合技術資源團隊，以全新的服務模式，提供完整的AI外部支援，現今已有高科技研發製造、金融和零售領域企業正在洽談合作中。」

以台智雲完成的BLOOM大模型成果為例，資料集包含46種人類語言、13種程式語言，參數量達到1,760億個，整體資料量高達1.5TB以上，運用了840個GPU做跨節點（node）訓練，除了效能逼近線性理論值外，也可收斂訓練結果，若欲增加效能，亦能用線性的方式擴容（scale out），增加GPU來提升平行運算能力。此外，企業自行推動LLM專案，需熟悉分布式訓練架構、建置AIHPC高速運算系統、理解微調技術（fine-tune）、大模型推論（inference），布建門檻極高，若使用「AI 2.0大算力顧問服務」，可快速降低投入時間、技術成本、開發風險、硬體設備和人力投資等成本，打造自有生成式AI應用。

GPU

延伸閱讀

台版ChatGPT 拚今年亮相

就市論勢／高速運算、AI概念 搶鏡

《遊戲王》動畫大師加加美高浩與壽屋推出1比1「左手模型」 200隻右手限量發售

「高科技剽竊」 中國大學期刊：論文瞞用ChatGPT 退稿

相關新聞

VMware 預測今年五大IT技術趨勢

在過去一年，人工智慧（AI）、元宇宙、區塊鏈等技術備受人們關注。在2023年，VMware技術長 Kit Colbert...

台灣大寬頻結合AI、IoT 推企業專屬服務

企業結合數位科技進行轉型成為全球趨勢，擁有豐富數位匯流服務的台灣大寬頻，結合AI與IoT科技，針對連鎖店家、旅宿店家、社...

美商太陽鳥軟體今開幕 在台投資將達2億元

美國新澤西州的軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，於去年申請進駐新店寶高智慧產業園區後，今日舉辦開幕典禮。太陽鳥規...

Omdia：液晶電視製造商採購單第2季起呈上升趨勢

根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務指出，南韓和中國大陸的全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待...

急單湧向台廠 半導體業看到春燕

去年下半年吹起半導體產業調整的寒風，隱約有逐步消散跡象。繼台積電在春節前釋出訊息指出，今年仍可在產業調整庫存的逆風中維持...

許勝雄打造新總部 豪語「永留傳」

金仁寶集團在北投士林科技園區的新總部日前開工，集團董事長許勝雄發下豪語，將投資逾三百億元打造園區的門戶地標，永續流傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦