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傳長江存儲裁員 法人對NAND Flash族群評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長江存儲傳出近期大幅削減生產設備訂單，並裁員10%；國內法人機構表示，由於長江存儲市占率低，對市場影響有限，另外，由於目前市場需求持續不佳，NAND Flash報價持續下探，因此，對相關族群評價維持中立。

分析師指出，市場盛傳，長江存儲身陷記憶體市況低迷、價格下跌之餘，還承受美方制裁壓力，導致整體業務受重挫，傳出近期大幅削減生產設備訂單，並裁員10%，同時延後武漢二廠新廠建擴產腳步，並將晶片製造設備的採購量減少70%。其中，長江存儲大幅減少來自中國本土設備供應商北方華創科技集團的訂單數量。北方華創為晶片生產提供矽晶圓的蝕刻、清洗和化學氣相沉積設備。

法人並表示，去年10月美國新禁令就大幅限制或延後長江存儲發展，當時禁令包括邏輯IC的16／14nm或更先進製程、DRAM的18nm或更先進製程、NAND Flash 128 層或更高層數產品的設備技術都被限制。禁令發布後，為遵照美國政府規定，生產設備的美國大廠有科林研發及應用材料等駐廠人員已陸續撤出長江存儲；去年12月長江存儲進一步被列入實體清單。

長江存儲成立於2016年，是NAND Flash領域後起之秀，美國政府2021年6月報告指出，Micron和WD面臨長江存儲產品的低價競爭壓力，長江存儲積極擴張和低價策略對二者已構成威脅，且長江存儲為中國大陸NAND Flash龍頭，也取得約240億美元中國大陸政府補貼。

長江存儲已發展128層以上高容量產品，朝2025年總月產能30萬片邁進，目標取得全球NAND市場15%以上市占率。長江存儲目前約佔全球NAND Flash產量5%，較2021年近翻倍成長，照此速度發展，長江存儲將很快追上美國記憶體廠，現在WD市占率約13%，Micron則約11%。

NAND 美國 NAND Flash

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