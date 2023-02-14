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美商太陽鳥軟體今開幕 在台投資將達2億元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
美國新澤西州的軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，於去年申請進駐新店寶高智慧產業園區後，今日舉辦開幕典禮。圖／新北市經發局提供
美國新澤西州的軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，於去年申請進駐新店寶高智慧產業園區後，今日舉辦開幕典禮。圖／新北市經發局提供

美國新澤西州的軟體供應商「美商太陽鳥軟體股份有限公司」，於去年申請進駐新店寶高智慧產業園區後，今日舉辦開幕典禮。太陽鳥規劃在寶高園區設置台灣研發總部，在未來3年將投資2億元，開發更多資訊中心解決方案，期望與科技產業合作，共同打造高效率的雲端運算環境。

新北市副市長劉和然表示，新店寶高智慧產業園區迄今引進鴻海、台灣國際航電Garmin、特斯拉、研揚科技、立象科技與美商太陽鳥軟體等智慧城市相關產業的國際大廠進駐，進駐率已達99%。其中美商太陽鳥為世界級的資訊中心基礎設施管理軟體供應商，目前總客戶數超過1600個，包括 IBM、Intel、Microsoft等全球企業客戶群。未來美商太陽鳥預計投資2億元持續研發，並將再增加百名軟體研發人員，發展更多的智慧化科技產業軟體服務，對新北市推動ICT產業發展深具意義。

美商太陽鳥董事長徐清一表示，美商太陽鳥致力於幫助資訊中心節能減碳及提升管理效率，協助減少溫室氣體和碳排放。近年來也積極與大專院校進行產學合作，希望培育更多的軟體人才，例如提供國立台北科技大學在學學生實習機會。美商太陽鳥的前身力登電腦股份有限公司軟體部門就是落腳在新店，因此與新店有相當深的情感連結，寶高智慧產業園區有完善的空間與環境，使得美商太陽鳥希望在此設立台灣研發總部，與新北市一起帶動產業發展。

經發局說明，美商太陽鳥成立於2015年，以創新的思維，提供資訊中心客戶簡易、快速、完備的DCIM解決方案，協助客戶解決各項機房管理問題，改變傳統Excel、Visio或自製的數據庫方式。美商太陽鳥在台灣擴大投資及佈局，順利在寶高智慧產業園區設置約600坪的研發總部，招募及培育優秀研發人才，負責研發DCIM產業相關技術。期望結合在地的供應商，共同在DCIM技術架構下進行產業升級，提升企業競爭力。

經發局補充，寶高園區目前進駐率達99%，後續還有4個單元辦理招商作業。市府將持續佈局產業群聚空間，驅動產業成長，帶動在地化的群聚效應。

美商太陽鳥董事長徐清一(左二)表示，寶高智慧產業園區有完善的空間與環境，希望在此設立台灣研發總部，與新北市一起帶動產業發展。圖／新北市經發局提供
美商太陽鳥董事長徐清一(左二)表示，寶高智慧產業園區有完善的空間與環境，希望在此設立台灣研發總部，與新北市一起帶動產業發展。圖／新北市經發局提供

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