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Omdia：液晶電視製造商採購單第2季起呈上升趨勢

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務指出，南韓和中國大陸的全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待。本報資料照
根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務指出，南韓和中國大陸的全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待。本報資料照

根據Omdia電視顯示面板和OEM情報服務指出，南韓和中國大陸的全球一級電視製造商期待已久的液晶電視面板需求復甦指日可待。Omdia預估，2023年第2季將出現年增19%的強勢反彈，其中，50吋和更大尺寸為主的螢幕訂單將達到1.614億台或年增率8%。如果2023年這項採購計畫得以實現，市場將恢復到2020年採購量的高峰，或比過去四年的平均水準高出3%。

隨著強勁的市場成長，三星電子和LG電子開始積極規劃2023年的採購計畫，2023年的面板需求可能會從2022年創下的14年新低開始遽增，年增率有望達22%。

中國大陸市場的重新開放使得大陸一級電視製造商得以把握並增加其在全球市場、特別是北美地區的市占率，在2022年第3季至第4季的面板採購量創下新高，進而完成更大規模的電視生產計畫。

Omdia顯示面板研究業務首席分析師Deborah Yang表示，中國電視製造商傾向於在供過於求的市場上戰略性地提供更多低價面板，以確保品牌自身和代工廠商（OEM）皆能把握商機。2023年，推測中國大陸廠商將增加他們的採購量，儘管今年第1季的需求相對疲軟，但第2季開始需求將隨之上升，下半年則會出現季節性需求高峰。

Deborah Yang進一步指出，從2023年開始，全球電視品牌製造商和OEM 代工廠商預期將增加面板訂單和調整新的更換週期，尤其是針對大尺寸電視面板。儘管許多經濟學家對2023年的各項預測結果都較負面，但一級電視製造商，特別是中國大陸的龍頭企業對他們的電視業務仍抱持樂觀態度，特別是在50英寸以上的類型，這將反過來助益於液晶電視面板市場的發展。

電視面板 三星電子

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