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最壞狀況已過 振大環球2月客戶恢復正常下單

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

不受春節長假影響，興櫃成衣廠振大環球（4441）元月營收維持月增，公司表示，客戶庫存調整最壞狀況已過，目前訂單已逐漸回籠，能見度已回到四個月，預料2月開始客戶下單量將可回到正常水準。法人表示，振大環球首季營收應可逐月增加，今年下半年營收可望優於上半年。

振大環球指出，歐美成衣品牌及通路商去庫存速度符合預期，已經渡過去年第四季營收最差的一季，目前訂單逐漸回籠，預估今年2月開始下單量回到正常水準，訂單能見度已回到四個月，預估今年度營運將可逐步回升。

展望未來，隨客戶下單動能將逐漸回溫，振大環球將持續客戶的新設計開發與新品牌布局。

振大環球1月份營收為4.17億元，月增3.37%、年減31.92%。公司表示，營收年減主要是去年度基期較高所致，加上受到農曆春節假期，工作天數較去年同期減少影響。

營收 春節

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