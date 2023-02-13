安森美收購東菲什基爾工廠 促進電源、類比等加速發展
智慧電源和智能感知技術廠安森美（onsemi），今(13)日宣布完成對格芯（GlobalFoundries）位於紐約州東菲什基爾（EFK）的300毫米工廠的收購，為團隊帶來1,000多名世界一流的技術專家和工程師人才。
安森美表示，在過去3年，一直致力於確保東菲什基爾（EFK）工廠及其員工的長遠發展，大力投資於300毫米的生產能力，以加快公司在電源、類比和感知產品的增長，並優化製造成本結構。
安森美表示，東菲什基爾（EFK）工廠帶來先進的CMOS製造能力，包括生產圖像感測器所需的40納米和65納米技術節點的專業處理能力。交易包括為格芯獨家提供差異化半導體方案的承諾，以及對研發的投資，合作有利於兩家公司未來的增長。
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