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大數據資安管理接軌國際 積極布局永續經營

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

大數據公司今(13)日宣布，旗下「KEYPO大數據關鍵引擎」及「KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎」兩款高品質數據分析應用的MarTech行銷科技工具，通過加拿大公正第三方驗證公司環奧國際驗證（TCIC）的 ISO/IEC 27001:2013 與 CNS 27001:2014 資訊安全管理系統（ISMS）國際驗證。

TCIC為財團法人全國認證基金會(TAF) 及國際認證機構認可的資安管理系統的驗證機構。大數據公司營運長蔣志薇表示，積極導入並落實ISO 27001資安管理制度只是第一步，團隊也將會持續了解國內外資安作為，滾動式進行升級，保持面臨任何外部挑戰時皆能持續營運的韌性，提升客戶對公司的信任度，達到永續經營的目標。

技術長孟令三表示，通過ISO 27001驗證後，大數據公司不只會持續落實相關規範及管控措施，更會以最嚴謹的態度推動其他系統及認證導入，全力保護客戶隱私和管理資訊安全。ISO 27001是目前國際上使用最廣泛，且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業確保內外部的資訊資產安全、降低未來資料外洩的損失。

為確保大數據公司業務資訊的機密性、完整性及可用性，孟令三表示，決定引進國際級 ISO / IEC 27001 認證標準，並先以「KEYPO大數據關鍵引擎」及「KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎」等兩款數據分析應用的MarTech行銷科技工具率先進行，2022年6月成立資訊安全管理委員會，從教育訓練、法規查核、程序書擬定與內外部稽核等過程，全力建立PDCA管理循環流程，嚴格把關所有工作的規劃、執行、查核與行動，以確保工作目標與優良品質的達成。

大數據 資安

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