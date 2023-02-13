三地攜手和潤、鴻海及遠雄 合力推動牛潮埔儲能案場
三地能源投資近70億在高雄牛潮埔自建170MW（百萬瓦）儲能案場，今日會同和潤、鴻海及遠雄旗下企業簽署合資協議，並與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，順利完成新台幣47.5億元聯合授信案，四大集團結盟衝刺綠能儲能商機，預計2024年第一季與台電公司完成併網。
三地集團旗下的三地能源投資興建170MW/318MWh儲能新案場，今天在高雄舉辦「三地能源高雄牛潮埔170MW合資入股暨銀行聯合授信簽約典禮」，三地能源與和潤電能、利億國際投資、遠雄人壽簽署合資協議，合力發展牛潮埔的台電併網型儲能調頻備轉服務。
三地能源指出，今日四大集團簽署戰略合作協定，三地能源持有過半股權，和潤電能持股20％、利億國際10％、遠雄人壽9％。
此外，三地能源與永豐銀行、台北富邦銀行等7家銀行簽訂授信合約，8年期新台幣47.5億資金將投入高雄儲能案場興建，此案創造兩項紀錄，不僅是全台第一件成功籌組的170MW輸電級儲能案，另在聯貸金額刷新儲能業新高紀錄，獲得最多家銀行支持，參貸總金額達70億元，超額認購近1.5倍。
三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖表示，高雄鳳山牛潮埔自有土地建置容量高達170MW/ 318MWh 的智慧儲能系統，採用全球前三大儲能系統整合商瓦錫蘭公司的儲能系統，另由國內大廠士林電機承攬施工維運。此外，牛潮埔案場是全台單一最大，且超過100MW之案場，單日電量相當於31.8萬度電，約為3萬戶家庭一天的用電量，等同高雄鳳山區五分之一家庭的用電量。
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